運動雲

>

台灣不再是黑馬！韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：台灣投手群超硬

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽中華隊名單出爐，「韓國殺手」林昱珉再度被韓媒點名，直指中華隊投手群「不好惹」。韓媒《OSEN》以「『韓國殺手』林昱珉，攸關8強命運的決戰還會再登板嗎？台灣投手群超硬　美日『現役體系』球員就有9人」為題，聚焦中華隊投手戰力。

報導開頭就提到遺珠王彥程，並寫道：「倒不如選王彥程（韓華）會更好嗎？」《OSEN》認為，中華隊是韓國隊爭取晉級8強的難關之一，投手群相當有威脅。由曾豪駒總教練帶領的WBC中華隊公布30人名單，報導更形容這套陣容稱得上是「史上最精銳」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然中華隊沒有現役大聯盟投手，但在美國體系中有不少被看好的火球新秀，其中最受矚目的就是「韓國殺手」林昱珉（響尾蛇3A）。他曾在2022年杭州亞運、2024年12強賽多次壓制韓國打線，如今可能再度對上韓國隊。《OSEN》也細數林昱珉多次「抗韓」代表作：杭州亞運分組賽首戰先發對韓國，6局被敲4安、1保送、6K無失分；決賽雖被韓國打者攻破，仍投5局失2分力保戰局。到了2024年12強賽再度先發對韓國，繳出4又2/3局被敲2安、2次四死、3K、失2分的內容。

其他旅美小將同樣被點名，包括陳柏毓（海盜3A）也被認為具備最快153公里火球實力。林維恩、沙子宸、莊陳仲敖目前都在運動家體系小聯盟，林維恩與沙子宸正穿梭1A與2A，莊陳仲敖則在去年於2A完整投完一個球季。旅日戰力方面，效力日本職棒的投手共有4人，分別是古林睿煬、孫易磊（火腿），以及張峻瑋、徐若熙（軟銀）。

文章最後指出，中華隊如今已不再只是「黑馬」或「伏兵」，而是足以與韓國對等較量的隊伍；但對韓國而言，若要從WBC小組賽挺進8強淘汰賽，「中華隊是一定要擊敗的對手」。韓國隊首輪賽程為3月5日先戰捷克、6日休兵，7日對日本，8日交手中華隊；預料8日的「韓台大戰」將左右韓國能否晉級8強的命運。

關鍵字： 經典賽中華隊林昱珉韓國殺手投手群

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

混血新戰力亮相！龍恩22號、費爾柴德17號　中華隊WBC背號揭曉

混血新戰力亮相！龍恩22號、費爾柴德17號　中華隊WBC背號揭曉

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

5NBA大交易　雙10巨塔祖巴奇轉戰溜馬

最新新聞

1陳庭妮領軍　ASICS RUN 2026暢跑溪頭山林

2韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：投手群超硬

3WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

4犀利問輸贏日本　韓監督：太殘忍了

5美國WBC主帥強調「胸前USA」使命感

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366