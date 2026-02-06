台灣不再是黑馬！韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：台灣投手群超硬

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

經典賽中華隊名單出爐，「韓國殺手」林昱珉再度被韓媒點名，直指中華隊投手群「不好惹」。韓媒《OSEN》以「『韓國殺手』林昱珉，攸關8強命運的決戰還會再登板嗎？台灣投手群超硬 美日『現役體系』球員就有9人」為題，聚焦中華隊投手戰力。

報導開頭就提到遺珠王彥程，並寫道：「倒不如選王彥程（韓華）會更好嗎？」《OSEN》認為，中華隊是韓國隊爭取晉級8強的難關之一，投手群相當有威脅。由曾豪駒總教練帶領的WBC中華隊公布30人名單，報導更形容這套陣容稱得上是「史上最精銳」。

雖然中華隊沒有現役大聯盟投手，但在美國體系中有不少被看好的火球新秀，其中最受矚目的就是「韓國殺手」林昱珉（響尾蛇3A）。他曾在2022年杭州亞運、2024年12強賽多次壓制韓國打線，如今可能再度對上韓國隊。《OSEN》也細數林昱珉多次「抗韓」代表作：杭州亞運分組賽首戰先發對韓國，6局被敲4安、1保送、6K無失分；決賽雖被韓國打者攻破，仍投5局失2分力保戰局。到了2024年12強賽再度先發對韓國，繳出4又2/3局被敲2安、2次四死、3K、失2分的內容。

其他旅美小將同樣被點名，包括陳柏毓（海盜3A）也被認為具備最快153公里火球實力。林維恩、沙子宸、莊陳仲敖目前都在運動家體系小聯盟，林維恩與沙子宸正穿梭1A與2A，莊陳仲敖則在去年於2A完整投完一個球季。旅日戰力方面，效力日本職棒的投手共有4人，分別是古林睿煬、孫易磊（火腿），以及張峻瑋、徐若熙（軟銀）。

文章最後指出，中華隊如今已不再只是「黑馬」或「伏兵」，而是足以與韓國對等較量的隊伍；但對韓國而言，若要從WBC小組賽挺進8強淘汰賽，「中華隊是一定要擊敗的對手」。韓國隊首輪賽程為3月5日先戰捷克、6日休兵，7日對日本，8日交手中華隊；預料8日的「韓台大戰」將左右韓國能否晉級8強的命運。