韓媒犀利提問「輸日本晉級OR贏日本淘汰」　韓國教頭：太殘忍了

▲柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）韓國隊6日在首爾中區韓國新聞中心公布30人名單，總教練柳志炫也在記者會上談到目標與調度方向。他被問到「若只能二選一：擊敗日本卻小組淘汰，或輸給日本但打進8強」時直言，「兩個都不能選，要我在兩者之間做選擇太殘忍了。」柳志炫強調，團隊目標就是闖進8強，並會在這個框架下把小組賽策略性準備好。

柳志炫同時宣布隊長由李政厚（舊金山巨人）擔任，並透露早在去年9月就已與李政厚對「隊長」一事進行交流並取得共識，「我判斷他目前是韓國最具代表性的球員。」至於終結者人選，柳志炫點名韓裔大聯盟投手歐布萊恩（Riley O'Brien）（聖路易紅雀）扛起最後一道防線，預計在7到9局之間、球隊最需要的關鍵時刻登板。

名單方面，韓職戰力強化委員長趙啓顯表示，這次組隊不設年齡或所屬球隊限制，以「最具競爭力」為優先，並依主要對手需求挑選可靈活調度的守位人選，整體配置尤其把台灣與日本視為重點研究對象。

投手端則出現變數，原本備受期待的火球男文東珠因肩膀狀況不佳落選。柳志炫說明，球團在1月30日通報文東珠肩部狀況不理想，原定2月4日牛棚練投時疼痛反而比1月底更嚴重，考量3月初小組賽賽程，評估難以期待他以正常狀態出賽。不過他也強調，希望外界不要用「文東珠的替代者」來形容補位，「這30人就是我們能選出的最佳名單。」

內野規劃方面，面對金河成（亞特蘭大勇士）、宋成文（聖地牙哥教士）未能加入的情況，柳志炫坦言原本是最理想劇本，但也早已準備B、C計畫。主戰游擊手他傾向由金倒永負責，並視比賽狀況讓韓裔球員惠特康（Shay Whitcomb）（休士頓太空人）支援游擊守位。

至於4名韓裔球員的使用方向，柳志炫指出，過去在代表隊期間最深刻感受就是右打者與左投牛棚的需求，以及球季結束後先發投手不足的問題；右打戰力有瓊斯（Jeremiah Jones）（底特律老虎）與惠特康可用，歐布萊恩定位終結者，而丹寧（Dane Dunning）（西雅圖水手）則可先發或後援，基本以65球內完成任務為規劃。至於這些旅美球員何時能到隊，他表示牽涉MLB行政程序難以掌握，但會盡量把3月初抵達大阪的行程提前一到兩天，協助時差適應。

另外，高佑錫則會在牛棚扮演重要角色。柳志炫提到，本屆賽會對牛棚使用也有嚴格限制，例如單場超過30球隔天無法登板、也不能連3天出賽，因此牛棚必須策略性調度；終結者以歐布萊恩為主。



談到賽程，韓國隊3月5日首戰對捷克後休一天，接著連戰日本、台灣、澳洲。柳志炫直言，近3屆WBC韓國隊都因首戰未打好而在首輪出局，因此對捷克一戰「非贏不可」，而且要按計畫打出內容，才能不影響後續備戰。

最後柳志炫也對未能進入最終名單的球員表達感謝與歉意，強調球隊是為了因應各種變數才組成最好的30人，「我們會全力以赴，做出球迷期待的好成績。」