運動雲

>

韓媒犀利提問「輸日本晉級OR贏日本淘汰」　韓國教頭：太殘忍了

▲▼柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

▲柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）韓國隊6日在首爾中區韓國新聞中心公布30人名單，總教練柳志炫也在記者會上談到目標與調度方向。他被問到「若只能二選一：擊敗日本卻小組淘汰，或輸給日本但打進8強」時直言，「兩個都不能選，要我在兩者之間做選擇太殘忍了。」柳志炫強調，團隊目標就是闖進8強，並會在這個框架下把小組賽策略性準備好。

柳志炫同時宣布隊長由李政厚（舊金山巨人）擔任，並透露早在去年9月就已與李政厚對「隊長」一事進行交流並取得共識，「我判斷他目前是韓國最具代表性的球員。」至於終結者人選，柳志炫點名韓裔大聯盟投手歐布萊恩（Riley O'Brien）（聖路易紅雀）扛起最後一道防線，預計在7到9局之間、球隊最需要的關鍵時刻登板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

名單方面，韓職戰力強化委員長趙啓顯表示，這次組隊不設年齡或所屬球隊限制，以「最具競爭力」為優先，並依主要對手需求挑選可靈活調度的守位人選，整體配置尤其把台灣與日本視為重點研究對象。

投手端則出現變數，原本備受期待的火球男文東珠因肩膀狀況不佳落選。柳志炫說明，球團在1月30日通報文東珠肩部狀況不理想，原定2月4日牛棚練投時疼痛反而比1月底更嚴重，考量3月初小組賽賽程，評估難以期待他以正常狀態出賽。不過他也強調，希望外界不要用「文東珠的替代者」來形容補位，「這30人就是我們能選出的最佳名單。」

內野規劃方面，面對金河成（亞特蘭大勇士）、宋成文（聖地牙哥教士）未能加入的情況，柳志炫坦言原本是最理想劇本，但也早已準備B、C計畫。主戰游擊手他傾向由金倒永負責，並視比賽狀況讓韓裔球員惠特康（Shay Whitcomb）（休士頓太空人）支援游擊守位。

至於4名韓裔球員的使用方向，柳志炫指出，過去在代表隊期間最深刻感受就是右打者與左投牛棚的需求，以及球季結束後先發投手不足的問題；右打戰力有瓊斯（Jeremiah Jones）（底特律老虎）與惠特康可用，歐布萊恩定位終結者，而丹寧（Dane Dunning）（西雅圖水手）則可先發或後援，基本以65球內完成任務為規劃。至於這些旅美球員何時能到隊，他表示牽涉MLB行政程序難以掌握，但會盡量把3月初抵達大阪的行程提前一到兩天，協助時差適應。

另外，高佑錫則會在牛棚扮演重要角色。柳志炫提到，本屆賽會對牛棚使用也有嚴格限制，例如單場超過30球隔天無法登板、也不能連3天出賽，因此牛棚必須策略性調度；終結者以歐布萊恩為主。

談到賽程，韓國隊3月5日首戰對捷克後休一天，接著連戰日本、台灣、澳洲。柳志炫直言，近3屆WBC韓國隊都因首戰未打好而在首輪出局，因此對捷克一戰「非贏不可」，而且要按計畫打出內容，才能不影響後續備戰。

最後柳志炫也對未能進入最終名單的球員表達感謝與歉意，強調球隊是為了因應各種變數才組成最好的30人，「我們會全力以赴，做出球迷期待的好成績。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

混血新戰力亮相！龍恩22號、費爾柴德17號　中華隊WBC背號揭曉

混血新戰力亮相！龍恩22號、費爾柴德17號　中華隊WBC背號揭曉

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

5NBA大交易　雙10巨塔祖巴奇轉戰溜馬

最新新聞

1陳庭妮領軍　ASICS RUN 2026暢跑溪頭山林

2韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：投手群超硬

3WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

4犀利問輸贏日本　韓監督：太殘忍了

5美國WBC主帥強調「胸前USA」使命感

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366