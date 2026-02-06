運動雲

「準備把獎盃帶回去！」 美國WBC主帥強調「胸前USA」使命感　



▲美國隊陣容星光熠熠，圖中左起為費城費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）、賈吉（Aaron Judge），被外界視為本屆WBC最具奪冠相的夢幻核心。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）參賽國家最終名單6日正式出爐。力拚自2017年以來再度奪冠的美國隊陣容星光熠熠，確定由「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任隊長，野手端排出一字排開的重砲打線，投手群同樣以王牌等級戰力坐鎮，堪稱「最強布陣」。

美國隊野手火力堆疊到頂，包括單季60轟的羅里（Cal Raleigh）、2025隨道奇奪冠的捕手史密斯（Will Smith），以及哈波（Bryce Harper）、小惠特（Bobby Witt Jr.）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、卡洛爾（Corbin Carroll）等人入列，從長打到攻擊機動性兼具，整體破壞力十足。

投手方面同樣豪華，以史金斯（Paul Skenes）、史庫巴爾（Tarik Skubal）兩名賽揚獎先發為核心，搭配麥克林（Nolan McLean）、韋伯（Logan Webb），以及外界關注的左投克蕭（Clayton Kershaw）等人坐鎮，投手深度與王牌品質兼備。

名單確定後，美國隊總管希爾（Michael Hill）先向大聯盟各球團致謝，強調這份名單得來不易，他表示：「感謝大聯盟各球團把這些出色、充滿天賦的球員託付給我們。」

總教練德羅薩（Mark DeRosa）也透過美媒《MLB Network》等談到組隊過程與團隊使命感：「打造這支球隊並不容易，但我們一直帶著使命感與自豪投入其中；我們理解胸前掛著『USA』標誌的意義，已經萬事俱備，準備把獎盃帶回去。」

