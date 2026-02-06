韓媒點名台灣爭分組第二勁敵　關注大聯盟資歷277場混血費仔

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）

中華隊在經典賽預賽面對韓國、澳洲等勁敵，韓媒點名是爭奪分組前2名的主要對手。據韓媒《MK SPORTS》報導，中華隊6日透過《MLB Network》公布30人名單，其中最受矚目的焦點之一，就是擁有大聯盟277場出賽資歷的外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）確定披上中華隊戰袍。

報導指出，外界原本擔心中華隊可能出現「現役大聯盟球員掛零」的情況，但最終仍有大聯盟戰力壓陣。費爾柴德之所以能代表中華隊出賽，與血緣背景有關，他的母親是童年時期從台灣移民到美國的移民。費爾柴爾德能守外野全位置，過去5個球季先後效力5支球隊，累計出賽277場，生涯打擊率0.223、上壘率0.305、長打率0.384。

除了費爾柴德，中華隊名單也補進其他旅外火力。效力小熊體系的內野手龍恩（Jonathon Long）同樣入選，他在2023年選秀第9輪被小熊挑中，上季在3A出賽140場，繳出打擊率0.305、上壘率0.404、長打率0.479的成績，近況備受期待。

另外，名單也出現多位具大聯盟或接近大聯盟層級的戰力，包括在大聯盟累計5季、出賽235場的張育成，以及上季完成大聯盟初登場、出賽3場的鄭宗哲，整體陣容可見中華隊仍以「旅外＋本土」混編模式迎戰列強。

投手戰力方面，報導也點名多名大聯盟體系新秀入列，包括海盜體系的陳柏毓、響尾蛇的林昱珉、運動家的莊陳仲敖等人都在名單之中，為投手調度增添厚度。

中華隊在上屆12強賽封王後聲勢高漲，這次WBC首輪與韓國、澳洲同組，被外界預期將是與韓國爭奪分組前2名、力拚晉級的關鍵對手之一；隨著費爾柴爾德等旅外戰力到位，C組戰況也勢必更加白熱化。