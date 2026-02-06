快訊／開季8連敗洋基工程新洋將曝光　PLG官網爆料是巨獸德古拉

▲PLG職籃官網提前爆料，洋基工程將找「馬爾他巨獸」德古拉加盟助陣。（圖／取自PLG官網）

記者杜奕君／綜合報導

本季成軍挑戰PLG職籃，但開季至今「8戰全敗」隊史首勝尚未開張的洋基工程，近期洋將更換動作頻頻，繼日前找來新洋將前烏克蘭國手柯瓦隆（Artem Kovalov）之後，6日PLG職籃官網又提前「爆料」在洋基球員名單曝光了熟面孔「馬爾他巨獸」，身高230公分的台籃老面孔德古拉（Samuel Deguara）。

洋基工程開季至今狀態低迷，不僅8戰全敗，且平均輸分高達「24.8分」，儼然成為聯盟其餘3隊的勝場進補良方。

但洋基工程隊史首勝遲遲未能開張，也讓管理層開始進行洋將整頓，日前宣告將陣中得分王傑克森（Loren Jackson）撤換，但頂替上場的柯瓦隆首戰作用也有限，單場僅有16分、4籃板、2助攻，依舊無力幫助洋基工程拿下隊史首勝。

不過6日PLG職籃官網卻提前「爆料」，曝光洋基工程最新洋將人選，也就是台灣職籃的老面孔，身高230公分的馬爾他巨獸德古拉。

現年34歲的德古拉，過去曾在ABL東南亞職籃、PLG職籃效力台北富邦勇士、T1職籃時期效力台啤英熊、台南台鋼獵鷹等隊，對台灣籃壇並不陌生。

不過德古拉龐大身型雖有一定嚇阻力，但洋基工程目前已經有立陶宛巨神兵，身高216公分的庫薩斯（Mindaugas Kupsas）在陣情況下，又找來移動速度更慢的德古拉加入，對於團隊戰力能有多少助益，恐怕本周末開始的洋基工程4天內3場主場賽事，就將見真章。

▲德古拉過去就曾來台效力多次。（圖／資料照）