中華隊16投破紀錄、旅外9投到齊　左投王彥程遭割愛有20歲林維恩

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

WBC中華隊30人名單出爐，投手端一口氣帶到16人，創下歷屆中華隊在經典賽投手帶人最多的一次；旅外投手多達9人，同樣寫下隊史新高。

由於經典賽嚴格的投球限制，教練團在投手調度上勢必得更細緻，也讓「一場拆成兩段、雙先發接力」成為相對合理的規劃。投手人數拉高之下，野手名額相對被壓縮，外野手僅帶4人也成為這份名單的另一個焦點。

從角色分工來看，本屆投手配置相當明確，旅外戰力預計主扛先發，中職投手則以後援、牛棚接力為主。這次名單中特別引起討論的是旅外投手「9人入列」，為歷屆最多。

旅外投手如下：古林睿煬（火腿）、孫易磊（火腿）、莊陳仲敖（運動家）、林維恩（運動家）、沙子宸（運動家）、張峻瑋（軟銀）、林昱珉（響尾蛇）、陳柏毓（海盜），以及剛加盟軟銀的徐若熙也同樣被列入名單。

左投部分，旅韓王彥程遭到割愛，據了解，母隊投球限制可能是取捨原因之一。擁有豐富國際賽經驗的林昱珉、陳冠宇勢必得扛下重任；20歲小將林維恩在經典賽資格賽大放異彩，也有望再次站上國際舞台展現實力。林維恩去年從1A一路升上2A，並獲美媒《Baseball America》評為運動家新秀第4名，近期也受邀參加大聯盟春訓，返美備戰。