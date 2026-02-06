運動雲

>

賣不掉！灰熊想交易莫蘭特卻沒人要　美媒爆料：無球隊提認真報價

▲勇士庫明加、灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊莫蘭特最終在本季並未遭到交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季NBA「球員交易截止大限」於台灣時間2月6日凌晨4時截止，最終階段並未出現爆炸性轉隊交易。包括公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、灰熊明星控衛莫蘭特（Ja Morant）等重量級球星，最終都並未如先前傳聞轉換東家。美國媒體就爆料指出，有多支球隊對於莫蘭特有高度興趣，但卻無人提出「認真的報價」。

身為本季交易最熱門人物之一，灰熊王牌球星莫蘭特最終卻以「續留」球隊收場，讓外界相當意外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，由於莫蘭特自2023-24賽季以來，至今僅打了49場比賽，目前也因為左手扭傷缺陣，本季至今僅出賽20場，「耐戰性」成為一大考驗。

加上莫蘭特近年來的「亮槍事件」，以及和灰熊教練團產生的摩擦狀況導致內部禁賽，都讓這位26歲好手的聲勢受到影響。

本季莫蘭特場均僅有19.5分，寫下個人近5季以來新低，另外還有3.3籃板、8.1助攻，包括投籃命中率41%、三分球命中率23.5%都是生涯新低表現，也導致最終莫蘭特呈現「乏人問津」狀況，只能續留灰熊陣營效力。

關鍵字： NBA莫蘭特交易Ja Morant

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／超悲情！連兩天被交易　地板型控衛瓊斯又從黃蜂轉戰獨行俠

快訊／超悲情！連兩天被交易　地板型控衛瓊斯又從黃蜂轉戰獨行俠

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

尼克換來「神偷」艾瓦拉多　塞爾提克、七六人都有交易

尼克換來「神偷」艾瓦拉多　塞爾提克、七六人都有交易

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

公鹿進行交易主角卻不是「字母哥」　與太陽2換2收進長人理查茲

公鹿進行交易主角卻不是「字母哥」　與太陽2換2收進長人理查茲

快訊／字母哥驚天交易沒發生！　公鹿確定續留安戴托昆波當一哥

快訊／字母哥驚天交易沒發生！　公鹿確定續留安戴托昆波當一哥

快訊／夜王盧峻翔發出旅外宣言？　喊話想挑戰日本職籃

快訊／夜王盧峻翔發出旅外宣言？　喊話想挑戰日本職籃

台籃第一人！　盧峻翔對日職球隊砍32分率領航猿挺進東超6強

台籃第一人！　盧峻翔對日職球隊砍32分率領航猿挺進東超6強

盧峻翔東超狂飆32分無用　領航猿慘遭琉球黃金國王逆轉

盧峻翔東超狂飆32分無用　領航猿慘遭琉球黃金國王逆轉

連續3戰至少拿30分　19歲獨行俠「旗子哥」弗拉格又寫神紀錄

連續3戰至少拿30分　19歲獨行俠「旗子哥」弗拉格又寫神紀錄

【慘成蜂窩】台中某茶行大門被掃射10多槍！　17歲少年帶槍投案

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

5NBA大交易　雙10巨塔祖巴奇轉戰溜馬

最新新聞

1陳庭妮領軍　ASICS RUN 2026暢跑溪頭山林

2韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：投手群超硬

3WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

4犀利問輸贏日本　韓監督：太殘忍了

5美國WBC主帥強調「胸前USA」使命感

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366