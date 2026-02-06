賣不掉！灰熊想交易莫蘭特卻沒人要　美媒爆料：無球隊提認真報價

▲灰熊莫蘭特最終在本季並未遭到交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季NBA「球員交易截止大限」於台灣時間2月6日凌晨4時截止，最終階段並未出現爆炸性轉隊交易。包括公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、灰熊明星控衛莫蘭特（Ja Morant）等重量級球星，最終都並未如先前傳聞轉換東家。美國媒體就爆料指出，有多支球隊對於莫蘭特有高度興趣，但卻無人提出「認真的報價」。

身為本季交易最熱門人物之一，灰熊王牌球星莫蘭特最終卻以「續留」球隊收場，讓外界相當意外。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，由於莫蘭特自2023-24賽季以來，至今僅打了49場比賽，目前也因為左手扭傷缺陣，本季至今僅出賽20場，「耐戰性」成為一大考驗。

加上莫蘭特近年來的「亮槍事件」，以及和灰熊教練團產生的摩擦狀況導致內部禁賽，都讓這位26歲好手的聲勢受到影響。

本季莫蘭特場均僅有19.5分，寫下個人近5季以來新低，另外還有3.3籃板、8.1助攻，包括投籃命中率41%、三分球命中率23.5%都是生涯新低表現，也導致最終莫蘭特呈現「乏人問津」狀況，只能續留灰熊陣營效力。