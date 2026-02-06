「陳冠宇障礙」再升級！三屆經典賽12K隊史第一　有望續寫紀錄

▲陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人正式名單6日揭曉，陣中最資深的戰力，就是35歲樂天桃猿左投陳冠宇。隨著大聯盟官網公布正選名單，陳冠宇不僅追平潘威倫參戰3屆經典賽的隊史紀錄，更成為台灣史上首位集滿「三屆12強、三屆經典賽」的球員，硬生生立起一座難以超越的「陳冠宇障礙」。

陳冠宇不只在資歷上寫下里程碑，過去兩屆經典賽的「K數」更是中華隊史代表作。他在2017、2023年合計出賽5場、投6局狂飆12次三振，暫居中華隊史經典賽三振王，也是唯一三振數破雙位數的投手。今年再度獲得正選，生涯三振數也有機會繼續往上堆高。



回顧陳冠宇經典賽生涯，他合計出賽5場、其中1場先發，累積6局被敲11支安打（含1轟），另有4次四壞與12次三振，防禦率9.00。儘管帳面數據並不完美，但短局數賽制裡的壓制力與拆彈經驗，仍是教練團在左投佈局上的重要拼圖。

值得一提的是，本屆中華隊除了有陳冠宇坐鎮「最資深」位置，陣中也有3位20歲小將成為「老么」代表。孫易磊即將在2月10日滿21歲，林維恩、張峻瑋則都在11月出生，以稚齡迎戰經典賽高強度舞台。從「陳冠宇障礙」到青春新血，台灣隊名單也呈現老將經驗與年輕活力並進的樣貌。