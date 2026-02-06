運動雲

>

索托、小塔提斯坐鎮！　多明尼加WBC夢幻隊出爐

▲大都會超級強打索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會超級強打索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

上屆經典賽意外止步小組賽的多明尼加2026年決心強勢反撲。被視為每屆奪冠熱門之一的多明尼加再度端出「夢幻隊」名單，前大聯盟重砲克魯茲（Nelson Cruz）以總經理身分組軍，並由傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）接掌兵符，搭配索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等球星坐鎮，目標直指重返世界之巔。

多明尼加長年被外界視為WBC最具統治力的候選國之一，陣中不乏大聯盟一線球星，也因此每次出征都背負極高期待；2026年名單同樣星光熠熠，打線火力與投手深度兼具，無論先發輪值或牛棚配置都相當可觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Sandy Alcantara。（圖／達志影像／美聯社）

▲Sandy Alcantara。（圖／達志影像／美聯社）

2026年WBC多明尼加30人名單

投手（15人）

阿布瑞尤（Albert Abreu）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、阿瓦拉多（Elvis Alvarado）、貝洛（Brayan Bello）、布拉索班（Huascar Brazobán）、多明奎茲（Seranthony Domínguez）、多瓦爾（Camilo Doval）、艾斯特維茲（Carlos Estévez）、佩拉爾塔（Wandy Peralta）、桑切斯（Cristopher Sánchez）、桑塔納（Dennis Santana）、塞維里諾（Luis Severino）、索托（Gregory Soto）、烏塞塔（Edwin Uceta）、烏里貝（Abner Uribe）

▲▼小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬查多（Manny Machado）。（圖／路透）

▲小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬查多（Manny Machado）。（圖／路透）

內野手（8人）

卡米內羅（Junior Caminero）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、馬查多（Manny Machado）、馬提（Ketel Marte）、潘尼亞（Jeremy Peña）、佩多莫（Geraldo Perdomo）、羅薩里奧（Amed Rosario）、桑塔納（Carlos Santana）

捕手（2人）

拉米瑞茲（Agustín Ramíre）威爾斯（Austin Wells）

外野手（5人）

克魯茲（Oneil Cruz）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）羅哈斯（Johan Rojas）、索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）

本屆WBC多明尼加同樣從邁阿密D組起跑，同組對手包含委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭與以色列。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

混血新戰力亮相！龍恩22號、費爾柴德17號　中華隊WBC背號揭曉

混血新戰力亮相！龍恩22號、費爾柴德17號　中華隊WBC背號揭曉

【開大絕討摸】貓咪狂對奴才撒嬌蹭蹭：理理我！

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

5NBA大交易　雙10巨塔祖巴奇轉戰溜馬

最新新聞

1陳庭妮領軍　ASICS RUN 2026暢跑溪頭山林

2韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：投手群超硬

3WBC中華隊30人名單出爐！賽程、美媒分析一次看

4犀利問輸贏日本　韓監督：太殘忍了

5美國WBC主帥強調「胸前USA」使命感

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366