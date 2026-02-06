索托、小塔提斯坐鎮！　多明尼加WBC夢幻隊出爐

▲大都會超級強打索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

上屆經典賽意外止步小組賽的多明尼加2026年決心強勢反撲。被視為每屆奪冠熱門之一的多明尼加再度端出「夢幻隊」名單，前大聯盟重砲克魯茲（Nelson Cruz）以總經理身分組軍，並由傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）接掌兵符，搭配索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等球星坐鎮，目標直指重返世界之巔。

多明尼加長年被外界視為WBC最具統治力的候選國之一，陣中不乏大聯盟一線球星，也因此每次出征都背負極高期待；2026年名單同樣星光熠熠，打線火力與投手深度兼具，無論先發輪值或牛棚配置都相當可觀。

2026年WBC多明尼加30人名單

投手（15人）



阿布瑞尤（Albert Abreu）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、阿瓦拉多（Elvis Alvarado）、貝洛（Brayan Bello）、布拉索班（Huascar Brazobán）、多明奎茲（Seranthony Domínguez）、多瓦爾（Camilo Doval）、艾斯特維茲（Carlos Estévez）、佩拉爾塔（Wandy Peralta）、桑切斯（Cristopher Sánchez）、桑塔納（Dennis Santana）、塞維里諾（Luis Severino）、索托（Gregory Soto）、烏塞塔（Edwin Uceta）、烏里貝（Abner Uribe）

內野手（8人）

卡米內羅（Junior Caminero）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、馬查多（Manny Machado）、馬提（Ketel Marte）、潘尼亞（Jeremy Peña）、佩多莫（Geraldo Perdomo）、羅薩里奧（Amed Rosario）、桑塔納（Carlos Santana）

捕手（2人）

拉米瑞茲（Agustín Ramíre）威爾斯（Austin Wells）

外野手（5人）

克魯茲（Oneil Cruz）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）羅哈斯（Johan Rojas）、索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）

本屆WBC多明尼加同樣從邁阿密D組起跑，同組對手包含委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭與以色列。