MLB官網盤點經典賽名單亮點　大谷、賈吉＋賽揚史上首次同屆到齊

記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽（WBC）各國30人名單已於台灣時間今（6日）上午8點透過MLB Network直播正式揭曉，MLB官方記者、數據專家藍斯（Sarah Langs）特別撰文分析，本屆名單不僅星光熠熠，更藏著許多「歷史級」的數據與紀錄伏筆，開打前話題就引起熱議。

史上首次！現任MVP、賽揚得主同屆參戰

本屆名單最大焦點之一，就是大聯盟現任MVP與賽揚獎得主「首度全員到齊」；包含大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）、史金斯（Paul Skenes）與史庫柏爾（Tarik Skubal）同時在經典賽名單中，寫下WBC史上首次紀錄。

不只MLB 日本澤村賞、日職MVP也在列

除了MLB外，名單也收錄日本職棒澤村賞得主伊藤大海，以及日職現任MVP佐藤輝明；古巴方面則有軟銀莫伊內洛（Liván Moinelo）2025洋聯MVP身分在列，讓本屆經典賽呈現跨聯盟的頂尖戰力。

現任賽揚、MVP參戰本就稀有 過去僅少數例子

藍斯指出，過去能以「現任賽揚」身分在WBC登板的投手並不多，僅有2023年阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、2013年的迪奇（R.A. Dickey）與2006年的柯隆（Bartolo Colon）。

至於「現任MVP」參戰也同樣罕見，包含2023年葛斯密特（Paul Goldschmidt）、2013年卡布雷拉（Miguel Cabrera）、2009年佩卓亞（Dustin Pedroia），以及2006年羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、普侯斯（Albert Pujols）。

「經典賽老熟人」再現 古巴重砲德斯潘耶追平生涯第5屆

2023年卡布雷拉締造生涯第5度參加經典賽、且前5屆都有出賽的里程碑；如今卡布雷拉已退休，但古巴重砲德斯潘耶（Alfredo Despaigne）若再度上場，將追平「第5屆出賽」紀錄。值得一提的是，37歲的德斯潘耶也是WBC史上全壘打王，累積7轟。

荷蘭投手馬丁入選 同樣朝第5屆邁進

另一位「經典賽常客」是荷蘭投手馬丁（Shairon Martin），他除了2009年外幾乎屆屆登板，本屆再度入選名單，同樣有機會用第5次參賽追平卡布雷拉的紀錄高度。

代表兩隊不是夢 艾瑞納多改披波多黎各戰袍

由於經典賽資格採血緣與國籍等多元認定，今年最具話題的「換隊」案例正是艾瑞納多（Nolan Arenado）；他曾在2017、2023代表美國隊出賽，本屆改入波多黎各名單，只要在比賽中登場，就將成為WBC史上第5位曾代表多支球隊出賽的球員。

最年輕17歲！巴西包辦名單最嫩3人組

全名單最年輕球員是巴西17歲投手康崔拉斯（Joseph Contreras），他出生於2008年5月6日，父親正是前MLB投手康崔拉斯（José Contreras）。

更誇張的是，巴西還包辦全名單最年輕的3名球員：投手阿爾巴內茲（Pietro Albanez）將於3月15日滿18歲；捕手早下田（Enzo Hayashida）則在元旦剛滿18歲。

藍斯引述資料指出，過去僅7人曾在未滿18歲前於經典賽出賽，其中4人是投手；上一次有17歲或更年輕球員在WBC登板，已是2013年巴西16歲投手米薩基（Daniel Missaki），而他本屆又以29歲之姿再度入選。

最年輕開轟紀錄可能改寫 多位「18、19歲野手」候補

目前WBC史上最年輕開轟者是英國福特（Harry Ford）在2023年以20歲又19天開轟；本屆名單中，有3位野手有機會挑戰紀錄：捷克普雷伊達（Max Prejda）（18歲）、澳洲杜靈頓（Max Durrington）（本月將滿19歲），以及前述巴西捕手早下田。

44歲老將坐鎮 名單「最老最嫩」對比超強烈

名單最年長球員是古巴44歲的拉米瑞茲（Alexei Ramírez）。若他在比賽登場，將超越2006年43歲又224天克萊門斯（Roger Clemens）成為WBC史上最年長出賽者；而非投手最年長出賽紀錄則由2023年42歲又256天的克魯茲（Nelson Cruz）保持。

藍斯最後也點名，澳洲巴札納（Travis Bazzana）、美國哈波（Bryce Harper）與史金斯都具備「MLB選秀狀元」資歷，將加入過去葛瑞菲二世（Ken Griffey Jr.）、瓊斯（Chipper Jones）、茂爾（Joe Mauer）、岡薩雷斯（Adrián González）、羅德里奎茲、柯瑞亞（Carlos Correa）等狀元參戰的行列。