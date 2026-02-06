運動雲

太難抉擇了！　中華隊名單公布後「遺珠之憾」成焦點

▲王彥程。（圖／截自韓華鷹官方YT頻道Eagles TV）

▲王彥程。（圖／截自韓華鷹官方YT頻道Eagles TV）

記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽將於台灣時間3月5日至18日舉行，各隊30人最終名單也在6日早上透過MLB Network節目統一揭曉；中華隊小組賽被分在C組，預計前進東京巨蛋迎戰日本、韓國、澳洲、捷克等強敵，名單底定後，「遺珠之憾」隨即成為討論焦點。

原本在集訓名單中的兩位投手王彥程、張弘稜最終未能擠進30人，其中據了解，王彥程遭割捨可能與母隊（韓國職棒韓華鷹）投球限制較為嚴格有關；張弘稜則為海盜體系旅美投手，最後由同隊的陳柏毓獲得青睞入列，張弘稜成為遺珠。

▲張弘稜。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張弘稜。（圖／記者楊舒帆攝）

王彥程2019年與日職東北樂天金鷲簽下育成合約後長期在二軍發展，去年先發22場繳出10勝5敗、防禦率3.26的成績，獲韓華鷹網羅，今年將是他旅韓首年，也成為韓華隊史首位台灣選手、繼王維中後第2位旅韓台將。

同樣落選的張弘稜過去一直是教練團觀察對象，去年在海盜高階1A出賽25場、其中24場先發，5勝7敗、防禦率4.82，投106.1局送出97次三振，但也有32次四死球，最快球速98英里（約158公里）。

▲戴培峰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲戴培峰。（圖／記者楊舒帆攝）

依名單結構，中華隊一如外界預期採「3捕手」陣型：12強主戰捕手林家正、可兼任指定打擊且具火力的吉力吉撈．鞏冠都入選；第3席捕手名額教練團最終選擇去年拿下金手套、並在經典賽資格賽配球有功的味全龍捕手蔣少宏。

至於同樣在集訓名單中的富邦悍將捕手戴培峰，雖曾在去年12強預賽對日本之戰於7局上代打開轟，寫下台灣打者在國際賽對日本投手開轟的代表性一擊，但在「4搶3」的前提下仍遭割愛，成為捕手戰線最受矚目的遺珠之一。

▲宋晟睿參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

▲宋晟睿參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

外野方面，中華隊加入費爾柴德（Stuart Fairchild）後戰力升級，也讓人選取捨更為艱難；中信兄弟外野手宋晟睿最終未進30人名單，同樣被點名是因陣型與守位配置所致。

宋晟睿去年經典賽資格賽4戰都有出賽，打擊三圍高達0.556/0.636/0.889，附加賽對西班牙更上演右外野飛撲美技，被視為關鍵畫面之一；不過在外野已有費爾柴德、陳晨威、陳傑憲、林安可，加上林子偉可支援外野的情況下，教練團最終選擇割愛宋晟睿。

