日媒聚焦徐若熙與古林睿煬！　點名中華隊是侍JAPAN最大威脅之一

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，各國30人名單6日正式出爐，日媒《スポニチ》特別報導同組的中華隊陣容備受關注，尤其投手戰力以具日職背景的成員為主軸，搭配多名旅外與本土主力，整體深度被直指侍JAPAN在首輪的最大威脅之一。

中華隊投手群焦點落在徐若熙身上，徐若熙最快球速可達158公里，除速球外也具備多樣變化球種，在2024年台灣大賽奪下MVP；原先被期待扛起先發主力的鄧愷威確定缺席後，徐若熙預料將成為投手調度的核心支柱。

除徐若熙外，中華隊陣中還有多名熟悉日本棒球環境的投手加入，包括效力日本火腿的古林睿煬、孫易磊，對日職打者型態、配球邏輯與比賽節奏有一定理解，《スポニチ》文中也表示讓台灣在短期賽制的投手運用上更具想像空間。

打線方面同樣不乏具國際賽經驗的中軸人選。張育成曾在大聯盟累計出賽235場，去年WBC資格賽坐鎮第4棒，最終台灣連續6屆晉級會內賽；另外新賽季轉戰日職的林安可也被日媒視為能提供長打火力的重要戰力。至於在2024世界12強奪冠並獲選MVP的陳傑憲，預計將持續扮演串聯打線、帶動攻勢的關鍵角色。

旅美球員方面，曾在大聯盟生涯18轟的費爾柴德（Stuart Fairchild）不意外入選名單；此外去年在小熊3A出賽140場、繳出打擊率3成05與20轟成績的年輕好手龍恩（Jonathon Long），也以成長幅度受到矚目。

值得一提的是，台灣職棒環境近年與日職連結更深，具NPB資歷的教練團人才也逐漸增加，包括中信兄弟由前歐力士球員平野惠一擔任總教練、富邦悍將則由曾在日職效力的後藤光尊自本季起掌兵符，皆被視為提升選手養成與戰術思維的重要力量。

報導最後提及，台灣在2024年世界12強賽決賽擊敗日本、奪下隊史首冠的戰績仍歷歷在目，如今以更完整、且對日本棒球更熟悉的陣容迎戰WBC預賽，同組的日本勢必得提高警覺；預賽C組強權林立，中華隊能否在投手戰力帶動下再次掀起話題，也將成為本屆WBC首輪的觀戰焦點之一。

