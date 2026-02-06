39歲精神領袖德斯潘涅再度披上國家隊戰袍　古巴隊30人名單公布

▲古巴隊30人名單公布。（圖／官推）
記者胡冠辰／綜合報導
2026第6屆世界棒球經典賽（WBC）各國30人名單已於台灣時間今（6日）上午8點透過MLB Network全球直播正式揭曉；A組預賽將於波多黎各點燃戰火，本屆古巴隊再次徵召多名大聯盟與日職菁英，力求拼出佳績。
2026年第6屆世界棒球經典賽古巴隊30人名單
投手
莫伊內洛（Liván Moinelo）、馬丁尼茲（Raidel Martínez）、馬丁尼茲（Randy Martínez）、羅拜納（Julio Robaina）、洛佩茲（Yoan López）、桑托斯（Pedro Santos）、克魯茲（Naykel Cruz）、查普曼（Emmanuel Chapman）、羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）、拉隆多（Denny Larrondo）、庫辛（Jousimar Cousín）、羅德里奎茲（Osiel Rodríguez）、努涅斯（Darien Núñez）、烏爾塔多（Daviel Hurtado）、羅梅洛（Luis Miguel Romero）、阿爾瓦雷斯（Frank Abel Álvarez）
捕手
培瑞茲（Andrys Pérez）、赫南德茲（Omar Hernández）
內野手
馬丁尼茲（Ariel Martínez）、阿魯埃巴魯埃納（Erisbel Arruebarruena）、拉米瑞茲（Alexei Ramírez）、蒙卡達（Yoan Moncada）、卡佩（Yiddi Cappe）、瓦加斯（Alexander Vargas）、努涅斯（Malcom Núñez）
外野手
吉貝特（Yoelkis Guibert）、桑托斯（Roel Santos）、德斯潘涅（Alfredo Despaigne）、揚基（Yoel Yanqui）、莫亞斯（Leonel Moas）
