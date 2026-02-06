隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

▲ 美國隊陣容星光熠熠，圖中左起為費城費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper），以及擔任美國隊長的洋基球星賈吉（Aaron Judge），被外界視為本屆WBC最具奪冠相的夢幻核心。。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽將於台灣時間3月5日至18日舉行，今（6日）早上8點各隊30人正式名單透過MLB Network直播公布，美國隊被分在B組，分組對手包含墨西哥、義大利、英國以及透過資格賽晉級的巴西；美國正式名單如下：

2026年第6屆世界棒球經典賽美國隊30人名單：

投手

貝德納（David Bednar）、賈克斯（Griffin Jax）、麥克連（Nolan McLean）、萊恩（Joe Ryan）、瓦卡（Michael Wacha）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、克里文格（Garrett Cleavinger）、史庫柏（Tarik Skubal）、霍姆斯（Clay Holmes）、凱勒（Brad Keller）、米勒（Mason Miller）、史肯斯（Paul Skenes）、韋伯（Logan Webb）、博伊德（Matt Boyd）、克蕭（Clayton Kershaw）、史皮爾（Gabe Speier）

內野手

布萊格曼（Alex Bregman）、高德施密特（Paul Goldschmidt）、哈波（Bryce Harper）、韓德森（Gunnar Henderson）、圖朗（Brice Turang）、小惠特二世（Bobby Witt Jr.）

外野手

巴克斯頓（Byron Buxton）、卡洛爾（Corbin Carroll）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、賈吉（Aaron Judge）

指定打擊

史瓦伯（Kyle Schwarber）

工具人

克萊門特（Ernie Clement）

捕手

羅里（Cal Raleigh）、史密斯（Will Smith）