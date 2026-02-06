運動雲

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽將於台灣時間3月5日至18日舉行，今（6日）早上8點各隊30人正式名單透過MLB Network直播公布，日本隊在小組賽被分在C組，與中華隊、澳洲、捷克以及韓國同組，比賽地點為東京巨蛋；名單如下。

2026年第6屆世界棒球經典賽日本隊30人名單：

教練團：

監督：井端弘和

首席教練：金子誠

投捕教練：村田善則

投手教練：能見篤史、吉見一起

內野守備兼跑壘教練：梵英心

外野守備兼跑壘教練：亀井善行

野手總合教練：松田宣浩

投手：（15人）

松井裕樹（聖地牙哥教士）、宮城大弥（歐力士猛牛）、伊藤大海（北海道日本火腿鬥士）、大勢（讀賣巨人）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、菊池雄星（洛杉磯天使）、山本由伸（洛杉磯道奇）、菅野智之（自由球員）、種市篤暉 （千葉羅德海洋）、高橋宏斗（中日龍）、曽谷龍平（歐力士猛牛）、北山亘基（北海道日本火腿鬥士）、平良海馬 （埼玉西武獅）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、石井大智 （阪神虎）

捕手：（3人）若月健矢（歐力士猛牛）、坂本誠志郎（阪神虎）、中村悠平（東京養樂多燕子）

內野手：（7人）牧秀悟（橫濱DeNA灣星）、小園海斗（廣島東洋鯉魚）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壮亮（埼玉西武獅）、佐藤輝明（阪神虎）、岡本和真（多倫多藍鳥）、村上宗隆（芝加哥白襪）

外野手：（5人）近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）、鈴木誠也（芝加哥小熊）

