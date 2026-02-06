▲火腿鬥士來台交流賽添話題 新庄剛志賽前合照會2/28登場。（圖／取自官方）



記者胡冠辰／綜合報導

台日棒球國際交流賽即將於臺北大巨蛋登場，主辦單位在公布兩組賽後表演嘉賓後，進一步宣布2月28日舉辦北海道日本火腿鬥士新庄剛志監督合照會，名額有限，採抽選方式參加。

官方指出，新庄監督合照會將安排在2月28日場次賽前12:20至12:30進行，僅此一場，共開放5組名額，每組限2人參加，且兩位參與者皆須持有2月28日當天有效門票。

參加方式方面，球迷須於2月22日前購買指定場次的B1內野全區或L2內野全區門票，並於即日起至2月22日23:59止，透過指定連結上傳購票證明完成登記，即可取得抽選資格。中獎名單預計於2月24日公布在挺悍賽事行銷官方社群平台。

主辦單位也提醒，活動相關細節如有調整，將另行公告說明，並保留最終修改權利。

本次台日棒球國際交流賽賽程如下，地點皆於臺北大巨蛋舉行：

▪️ 2月27日（五）15:00 對戰中華隊

▪️ 2月28日（六）15:00 對戰味全龍隊

北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，新庄監督親自領軍亮相，加上賽前限定合照活動公布，也為交流賽增添更多話題與看點。