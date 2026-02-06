運動雲

火腿鬥士來台交流賽添話題　新庄剛志賽前合照會2/28登場

▲5. 火腿鬥士來台交流賽添話題　新庄剛志賽前合照會2/28登場。（圖／取自官方）

▲火腿鬥士來台交流賽添話題　新庄剛志賽前合照會2/28登場。（圖／取自官方）

記者胡冠辰／綜合報導

台日棒球國際交流賽即將於臺北大巨蛋登場，主辦單位在公布兩組賽後表演嘉賓後，進一步宣布2月28日舉辦北海道日本火腿鬥士新庄剛志監督合照會，名額有限，採抽選方式參加。

官方指出，新庄監督合照會將安排在2月28日場次賽前12:20至12:30進行，僅此一場，共開放5組名額，每組限2人參加，且兩位參與者皆須持有2月28日當天有效門票。

參加方式方面，球迷須於2月22日前購買指定場次的B1內野全區或L2內野全區門票，並於即日起至2月22日23:59止，透過指定連結上傳購票證明完成登記，即可取得抽選資格。中獎名單預計於2月24日公布在挺悍賽事行銷官方社群平台。

主辦單位也提醒，活動相關細節如有調整，將另行公告說明，並保留最終修改權利。

本次台日棒球國際交流賽賽程如下，地點皆於臺北大巨蛋舉行：
▪️ 2月27日（五）15:00　對戰中華隊
▪️ 2月28日（六）15:00　對戰味全龍隊

北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，新庄監督親自領軍亮相，加上賽前限定合照活動公布，也為交流賽增添更多話題與看點。

關鍵字： 台日棒球國際交流賽、臺北大巨蛋、北海道日本火腿鬥士、新庄剛志

