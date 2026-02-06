快訊／超悲情！連兩天被交易　地板型控衛瓊斯又從黃蜂轉戰獨行俠

▲昨天才被魔術交易送往黃蜂的瓊斯，今日又被再度交易轉戰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季NBA「球員交易截止大限」於台灣時間2月6日凌晨4時截止，最終並未出現爆炸性轉隊交易。不過卻有一名球員成為本次「最悲情」代表，地板型控衛瓊斯（Tyus Jones）昨日才剛剛傳出從魔術被交易到黃蜂，今天截止日前又傳出再被黃蜂送往獨行俠，短短不到24小時就隸屬3隊，可說是相當另類紀錄。

本季包括球員交易大限正式終了，包括公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、灰熊明星控衛莫蘭特（Ja Morant）等重量級球星，最終都未如先前傳聞轉換東家，在大限截止前，僅有快艇將主戰中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）送往溜馬，可說是最後階段的最重量級交易。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，昨（5日）才被魔術交易送往黃蜂的29歲控衛瓊斯，稍早又傳出被黃蜂交易送往獨行俠，換回得分後衛伯蘭漢（Malaki Branham）。

本季開打前才以1年700萬美金短約加盟魔術，瓊斯在賽季開打後卻陷入低潮，本季至今場均3分、1.1籃板、2.4助攻，與過去3季場均得分突破雙位數，且至少都有場均2籃板、5助攻的穩定表現有不小落差，如今更是在不到24小時內遭到連續交易，處境可說是相當悲情。