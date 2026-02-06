運動雲

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

▲騎士米歇爾、籃網湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網主力砍將湯瑪斯慘遭釋出，將恢復自由身。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季NBA「球員交易截止大限」於台灣時間2月6日凌晨4時截止，不過過去兩季都在布魯克林籃網繳出場均超過20分優質表現的砍將湯瑪斯（Cam Thomas），卻傳出慘遭球隊「釋出」正式失業。根據《ESPN》報導，湯瑪斯將成為自由球員，預料也將成為聯盟各隊爭取加盟對象。

NBA本季球員交易正式截止，但《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）卻率先報導，近日與籃網球團出現不小摩擦的砍將湯瑪斯，將遭到球團釋出恢復自由身，預料後續將成為不少力拚季後賽隊伍的鎖定目標。

現年24歲，身高191公分的湯瑪斯，過去兩季個人場均得分分別高達22.5分與24分，不過去年他並未與籃網達成長期續約共識，最終湯瑪斯選擇接受1季年薪600萬的「合格報價」，將在今年夏天成為非受限自由球員。

原本湯瑪斯期待利用本賽季打出優質表現衝高身價，不料本季開打後，他先是面臨大腿傷勢，歸隊後不僅失去先發地位，甚至在球隊戰術體系地位也持續滑落，在場上他甚至出現「不投」狀況，遭到直接換下場，與球隊關係日益緊張。

籃網似乎也對湯瑪斯失去耐性，在今日交易截止大限時，傳出正式將他裁掉，接下來他將以自由球員身分尋覓新東家。

對湯瑪斯來說，本季仍有15.6分、1.8籃板、3.1助攻的數據表現，不過整體投籃命中率不到4成，加上此次與籃網球團出現摩擦，究竟會有多少球隊對於湯瑪斯展開實際追求，也將值得後續關注。

關鍵字： NBA交易籃網湯瑪斯釋出Cam Thomas

