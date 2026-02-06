尼克換來「神偷」艾瓦拉多　塞爾提克、七六人都有交易

▲鵜鶘「神偷」艾瓦拉多被交易送往尼克。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季NBA「球員交易截止大限」於台灣時間2月6日凌晨4時截止，不少球隊都趕在最後階段進行交易動作，其中本季問鼎東區冠軍聲勢極高的紐約尼克，與紐奧良鵜鶘交易換來「神偷」艾瓦拉多（Jose Alvarado）。另一支東區勁旅波士頓塞爾提克則將33歲的鋒線悍將布區（Chris Boucher）送往猶他爵士。

NBA交易截止日最後階段，聯盟各隊並未爆發震撼驚天交易，僅有洛杉磯快艇將主戰中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）送往印第安那溜馬，換回砍將馬瑟林（Bennedict Mathurin）以及長人傑克森（Isaiah Jackson），另外還包括兩個未來首輪選秀權、一個未來次輪選秀權，可說是今日「最大條」交易新聞。

不過東區兩大勁旅尼克、塞爾提克，仍把握最後階段進行結構補強，塞爾提克送出33歲鋒線老將布區到爵士，另外也將小前鋒米諾特（Josh Minott）送往布魯克林籃網。

至於尼克則以泰瑞（Dalen Terry）加上兩個未來的第2輪選秀權以及現金送往鵜鶘，換回防守功力一流的控衛艾瓦拉多。

艾瓦拉多本季在鵜鶘持續擔任後場輪替要角，場均可攻下7.9分、2.8籃板、3.1助攻，他在加盟尼克後，預料也將為大蘋果軍團後場戰力增添深度。

另外，丹佛金塊將泰森（Hunter Tyson）以及2032年的次輪選秀權送往籃網，換回2026年的次輪選秀權。

費城七六人則將老將射手戈登（Eric Gordon）以及一個未來2032年的次輪選秀權送往曼菲斯灰熊。