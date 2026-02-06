運動雲

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

▲▼快艇潛力長人祖巴奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇主戰中鋒祖巴奇在本季球員交易截止大限前被送往溜馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季「球員交易截止大限」將於台灣時間2月6日凌晨4時截止，趕在最後階段又有大交易發生！洛杉磯快艇繼日前送走「大鬍子」哈登（James Harden）後，稍早又傳出把近兩季都有得分、籃板場均雙位數優質表現的主戰中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）送往印第安那溜馬。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早報導，快艇將本季場均有14.4分、11籃板、2.2助攻、1.1阻攻，外帶61.3%高投籃命中率的祖巴奇以及布朗（Kobe Brown）送往溜馬，快艇似乎也宣告將進入重建階段。

而溜馬為了得到祖巴奇這名優質長人，則是付出不小代價，溜馬送出本季場均有17.8分、5.4籃板、2.3助攻的砍將馬瑟林（Bennedict Mathurin）以及長人傑克森（Isaiah Jackson），另外還包括兩個未來首輪選秀權、一個未來次輪選秀權給快艇。

身高7呎，今年3月將滿29歲的祖巴奇，在快艇效力邁入第8個賽季，在上賽季他打出「生涯年」表現，場均可貢獻16.8分、12.6籃板、2.7助攻、1.1阻攻，不僅風光入選「年度防守第二隊」，在年度最佳防守球員獎項票選排名也高居第6位。

在祖巴奇加入溜馬後，對於溜馬整體內線戰力將是大大加分，在未來球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）正式傷癒復出後，溜馬整體戰力仍在東區不容小覷。

NBA交易快艇溜馬祖巴奇Ivica Zubac



