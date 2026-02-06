公鹿進行交易主角卻不是「字母哥」　與太陽2換2收進長人理查茲

▲太陽長人理查茲透過交易將轉戰公鹿效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季「球員交易截止大限」（台灣時間2月6日凌晨4時截止）進入倒數計時，密爾瓦基公鹿最終決定續留天王球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。不過公鹿仍與鳳凰城太陽發動「2換2」交易，公鹿送出安東尼（Cole Anthony）和科菲（Amir Coffey），換回理察斯（Nick Richards）和海耶斯-戴維斯（Nigel Hayes-Davis）。

公鹿在本季交易截止日前，決定續留一哥安戴托昆波，不進行任何重大交易，但球隊仍發動小幅度2換2交易，以後衛安東尼加上前鋒科菲，換回太陽中鋒理查茲以及小前鋒海耶斯-戴維斯。

現年25歲的安東尼，生涯前5個賽季都效力奧蘭多魔術，本季開打前才來到公鹿效力，賽季至今出賽35場，在15.1分鐘的上場時間內，平均有6.7分、2.5籃板、3.5助攻。至於科菲本季來到公鹿後則未受到重用，賽季場均僅2.4分。

太陽送出的理察茲在上個賽季中被交易至太陽，當時在太陽36場出賽還能有場均9.5分、8.6籃板，且成為球隊先發主戰中鋒。不過本季在威廉斯（Mark Williams）維持健康狀態出賽下，理察茲上場時間大幅銳減，本季至今僅有平均不到10分鐘出賽時間，場均3.2分、3.3籃板。