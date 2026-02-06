快訊／字母哥驚天交易沒發生！　公鹿確定續留安戴托昆波當一哥

▲公鹿最終仍決定續留「字母哥」安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季「球員交易截止大限」（台灣時間2月6日凌晨4時截止）進入倒數計時，最受外界關注的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）確定將續留密爾瓦基公鹿，不會遭到交易，外界期待的震撼交易並未成真。

先前不斷謠傳安戴托昆波有意出走，包括金州勇士、明尼蘇達灰狼、邁阿密熱火以及紐約尼克，都傳出對於這位天王級好手有高度興趣，其中又以灣區軍團最為積極，希望促成安戴托昆波與「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）的夢幻雙人組合，聯手爭取總冠軍榮耀。

不過5日勇士爭取安戴托昆波未果，球隊轉而向亞特蘭大老鷹換來波辛基斯（Kristaps Porzingis），隨後台灣時間6日凌晨雖然一度傳出，灰狼有意為了爭取安戴托昆波做最後一搏，但最終公鹿仍決定留下這位自家培養出來的31歲超級球星。

這也代表著，過去13個NBA職業生涯賽季都身披公鹿球衣奮戰的安戴托昆波，至少這個賽季都還將續留公鹿效力，而這場「字母哥爭奪戰」最終也是雷聲大雨點小，沒有任何球隊提出的報價，能夠獲得公鹿青睞，安戴托昆波本季也將持續為公鹿陣營打拚。