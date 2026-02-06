運動雲

>

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

▲湖人老鷹交易，文森（Gabe Vincent）、肯納德（Luke Kennard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲肯納德（Luke Kennard）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA交易截止日前夕，洛杉磯湖人隊終於出手捕強，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，湖人已與亞特蘭大老鷹隊達成協議，送出後衛文森（Gabe Vincent）及一個2032年二輪選秀權，換回擁有頂尖射程的後衛肯納德（Luke Kennard），這筆交易不僅讓湖人獲得了渴求已久的三分火力，老鷹在陣容重組的過程中創造了一個價值1100萬美元的交易特例。

對於湖人管理層而言，本季進攻端最大的痛點莫過於外線投射，截至週四對陣費城76人隊前，湖人場均三分命中率僅 34.9%、排在聯盟第22名，場均三分進球數與出手數更在全聯盟排第25，由於缺少外線威脅，導致當家球星唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）在切入時面臨極大的防守壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而肯納德的加盟將能讓問題迎刃而解，今年29歲的他本季在老鷹隊替補出賽46場，三分球命中率高達驚人的49.7%，高居全聯盟第一；其職業生涯平均三分命中率亦達44.2%。值得一提的是，肯納德與湖人現任總教練瑞迪克（JJ Redick）同樣出身於杜克大學，這份學長學弟的默契與相近的射手背景，預計將有助於肯納德快速融入瑞迪克的戰術體系。

除了陣容戰術層面的補強，這筆交易在財務上也具備戰略意義，肯納德本季薪資為1100萬美元，且其合約將在季末到期成為完全自由球員，這讓湖人在衝刺季後賽的同時，仍能保有今年休賽季的薪資空間靈活性。

相較之下，29歲的文森自2023年加盟湖人後一直受傷病困擾，他在洛杉磯第一個球季因膝傷幾乎報銷，本季表現亦未見起色，場均僅貢獻4.8分、投籃命中率34.6%，湖人選擇在截止日前止損，並將唯一的二輪選秀資產投入在極致的投射升級上，展現全力爭冠的決心。

▲湖人老鷹交易，文森（Gabe Vincent）、肯納德（Luke Kennard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲文森（Gabe Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

老鷹在今年交易截止日表現極度活躍，先前已陸續引進庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）與蘭德爾（Jock Landale）等多名戰力，送走肯納德並接收文森的合約，將能創造一個1100萬美元的交易特例，這也能成為他們未來一年內在名額調整或薪資操作的重要工具。

關鍵字： NBA交易湖人肯納德三分球老鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

補強外圍大鎖！灰狼交易迎來多桑姆　公牛進入重建期

補強外圍大鎖！灰狼交易迎來多桑姆　公牛進入重建期

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

中華隊熱身！台日棒球交流賽登場　李聖傑、2PM等5組嘉賓接力演唱

中華隊熱身！台日棒球交流賽登場　李聖傑、2PM等5組嘉賓接力演唱

中職第4季換穿猿袍！　桃猿簽下「艾菩樂」拚2026

中職第4季換穿猿袍！　桃猿簽下「艾菩樂」拚2026

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

【這拉花太母湯】女店員學咖啡拉花想畫愛心　成品一出全場爆笑

熱門新聞

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

補強外圍大鎖！灰狼交易迎來多桑姆　公牛進入重建期

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美媒狠評中華隊「只是來參加」！

2湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

3灰狼交易補來外圍大鎖多桑姆

4WBC名單中華隊擁史上最多火球男！

5林來瘋重現　林書豪入選NBA名人賽

最新新聞

1湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

2灰狼交易補來外圍大鎖多桑姆

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4米蘭冬奧開幕　台灣掌旗官這兩人

5沒大咖了！勇士目標字母哥或無　格林續留

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366