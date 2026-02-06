湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

▲肯納德（Luke Kennard）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA交易截止日前夕，洛杉磯湖人隊終於出手捕強，根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，湖人已與亞特蘭大老鷹隊達成協議，送出後衛文森（Gabe Vincent）及一個2032年二輪選秀權，換回擁有頂尖射程的後衛肯納德（Luke Kennard），這筆交易不僅讓湖人獲得了渴求已久的三分火力，老鷹在陣容重組的過程中創造了一個價值1100萬美元的交易特例。

對於湖人管理層而言，本季進攻端最大的痛點莫過於外線投射，截至週四對陣費城76人隊前，湖人場均三分命中率僅 34.9%、排在聯盟第22名，場均三分進球數與出手數更在全聯盟排第25，由於缺少外線威脅，導致當家球星唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）在切入時面臨極大的防守壓力。

而肯納德的加盟將能讓問題迎刃而解，今年29歲的他本季在老鷹隊替補出賽46場，三分球命中率高達驚人的49.7%，高居全聯盟第一；其職業生涯平均三分命中率亦達44.2%。值得一提的是，肯納德與湖人現任總教練瑞迪克（JJ Redick）同樣出身於杜克大學，這份學長學弟的默契與相近的射手背景，預計將有助於肯納德快速融入瑞迪克的戰術體系。

除了陣容戰術層面的補強，這筆交易在財務上也具備戰略意義，肯納德本季薪資為1100萬美元，且其合約將在季末到期成為完全自由球員，這讓湖人在衝刺季後賽的同時，仍能保有今年休賽季的薪資空間靈活性。

相較之下，29歲的文森自2023年加盟湖人後一直受傷病困擾，他在洛杉磯第一個球季因膝傷幾乎報銷，本季表現亦未見起色，場均僅貢獻4.8分、投籃命中率34.6%，湖人選擇在截止日前止損，並將唯一的二輪選秀資產投入在極致的投射升級上，展現全力爭冠的決心。

▲文森（Gabe Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

老鷹在今年交易截止日表現極度活躍，先前已陸續引進庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）與蘭德爾（Jock Landale）等多名戰力，送走肯納德並接收文森的合約，將能創造一個1100萬美元的交易特例，這也能成為他們未來一年內在名額調整或薪資操作的重要工具。