補強外圍大鎖！灰狼交易迎來多桑姆　公牛進入重建期

▲多桑姆（Ayo Dosunmu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲多桑姆（Ayo Dosunmu）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA交易截止日進入最後倒數，明尼蘇達灰狼再度出手，根據《The Athletic》記者克勞琴斯基（Jon Krawczynski）指出，灰狼已經和芝加哥公牛隊達成協議，將送出去年首輪新秀後衛迪林漢姆（Rob Dillingham）、前鋒米勒（Leonard Miller）及4個二輪選秀權，換回具備頂尖防守能力的後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）與前鋒菲利普斯（Julian Phillips）。

多桑姆本季在公牛隊展現了極佳的投射效率，三分球命中率高達45%，且具備優異的防守覆蓋率，灰狼制服組評估，多桑姆具備填補亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）離隊後空缺的潛力，若多桑姆能順利從目前的股四頭肌傷勢中康復，他將立即進入灰狼輪替陣容，為雙塔體系外圍提供強大的支援。

此外，灰狼在此案中也獲得了年輕前鋒菲利普斯，進一步充實前場深度，儘管送出了極具潛力的迪林漢姆與多個選秀資產，對於志在爭冠的灰狼而言，換回即戰力以因應西區競爭壓力是目前的優先目標。

公牛在今年交易截止日前表現極其活躍，接連送走懷特（Coby White）、武切維奇（Nikola Vučević）、赫爾特（Kevin Huerter）、泰瑞（Dalen Terry）以及多桑姆，對於剛加入的迪林漢姆而言，目前公牛的後場人手極度過剩，他在新球隊的角色與上場順位目前尚不明確，不過公牛回收了大量年輕球員與選秀補償，也宣告球隊正式進入重建期。

▲後衛迪林漢姆（Rob Dillingham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲後衛迪林漢姆（Rob Dillingham）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA交易灰狼公牛多桑姆交易截止

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

