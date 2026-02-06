轟炸機軍團「再拼一次」　MLB官網點名洋基春訓5大看點

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

MLB官網近日整理紐約洋基春訓「5大觀察主線」，從世界棒球經典賽隊長、陣容同質性疑慮、左右打平衡、牛棚新血競爭到多名傷兵復出進度，一次看懂布朗克斯軍團這個春天的關鍵看點。

一、 「美國隊長」出征經典賽 賈吉：會是很謙卑的經歷

賈吉（Aaron Judge）確定將以美國隊隊長身分參加即將到來的世界棒球經典賽（WBC）。他坦言，披上星條旗肩負領導責任，自己已經做好心理準備。

賈吉說：「我覺得那會是一段相當謙卑的經歷。」他也提到，2023年經典賽話題大爆發，尤其大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）的對決成為經典，而當時賈吉無法參與，這次則期待成為核心焦點之一。

接著賈吉表示：「光是跟很多傢伙聊一聊，他們就一直說那種氛圍、那種體驗，完全不是他們以往見過的任何東西；尤其是一些從來沒有經歷過季後賽氛圍的球員，他們會說：這是我打過最棒的棒球。所以，我很期待跟我的隊友一起拚戰，並且在一些高衝擊的關鍵時刻身在其中。」

二、「再拼一次」轟炸機軍團 凱許曼：我不怕用這套陣容去拚

總經理凱許曼（Brian Cashman）在前一個休賽季曾強勢為球隊建隊方針辯護，甚至用「他X的很不錯」回擊質疑；而面對外界擔憂「2026洋基太像2025那支失利隊」，他仍選擇正面迎戰。

凱許曼表示：「我不怕用我們現有這套高品質、充滿天賦的球員名單去拚；我也一直公開願意挑戰任何一個說我們沒有冠軍等級陣容與球隊的人。」

球隊確實延續不少上一季樣貌：例行賽94勝、全大聯盟攻下849分，卻在美聯分區系列賽被多倫多藍鳥淘汰；新舊核心仍在，貝林傑（Cody Bellinger）也直言期待「再跑一次」。

「很顯然，這可能不是每個人想聽到的話，但我真的很愛我們那一組人；我們是一支非常、非常特別的團隊，我們有很棒的化學效應，我覺得除非你人在休息室裡，否則你不可能真正理解那是什麼感覺。」貝林傑近日受訪時提及。

三、左打火力過量疑慮 尋找右打平衡成春訓功課

洋基球場向來有利左打長打，但球團也擔心目前名單「左打太多」；凱許曼甚至直言陣容「毫無疑問」偏左，貝林傑回歸又增添左打，不過他上季對左投OPS高達1.016，仍是特殊型態的火力補強。

現階段右打核心由賈吉與史坦頓（Giancarlo Stanton）撐場，羅薩里奧也是對左投可靠的打者，卡巴列羅（José Caballero）則將在布朗克斯迎來完整球季。

洋基也持續物色更多右打者，包含和葛斯密特（Paul Goldschmidt）重聚可能性，以及葛里楚克（Randal Grichuk）、史萊特（Austin Slater）等人選傳聞。

此外多明奎茲（Jasson Domínguez）對左投的進步會是春訓焦點之一；他生涯對左投僅0.186（118打數22安），因此赴冬季聯盟累積打席與外野守備經驗，力求突破弱點。

四、牛棚末段競爭激烈 凱許曼點名「小狼狗」要搶位

牛棚後段高張力角色預期由貝德納（David Bednar）、多瓦爾（Camilo Doval）與克魯茲（Fernando Cruz）扛起；希爾（Tim Hill）、布萊克本（Paul Blackburn）、亞布洛（Ryan Yarbrough）等人則以一年合約回歸，仍有不少名額開放競爭。

凱許曼近期特別提到一群「小狼狗」準備在春訓「打開眼界」，包含百大新秀羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）、拉葛朗日（Carlos Lagrange），以及新加入的奇維利（Angel Chivilli）、溫奎斯特（Cade Winquest），還有赫斯（Ben Hess）、漢普頓（Chase Hampton）、康寧漢（Bryce Cunningham）等年輕投手。

凱許曼說：「我們有很多高品質的年輕投手，他們都是高水準、而且會試著把自己推進這個組合之中；這是一個進行中的工程。」

五、傷兵回歸時間表左右戰局 凱許曼談沃爾普：越快越好

洋基相信2026有機會走出與2025不同的結局，其中關鍵之一就是多名主力傷兵歸隊，最受矚目的當然是王牌投手柯爾（Gerrit Cole），他上季未投任何一局，預計5到6月自TJ手術復出。

羅登（Carlos Rodón）春訓期間可望就能進入實戰，但仍需時間堆疊體能，回歸時點可能落在4月下旬到5月上旬；施密特（Clarke Schmidt）則被視為下半季回歸。

野手方面，沃爾普（Anthony Volpe）左肩手術後的回歸同樣被寄予厚望，預計5月左右回到陣中；他在5月3日前OPS為0.786，之後因一次防守動作導致肩傷進入傷兵名單。

凱許曼（Brian Cashman）對此提及：「他人在（坦帕灣）這裡，一如預期的拼命努力，臉上帶著笑容，而且全心投入；我期待他在某個時間點回到游擊位置跟我們會合，越快越好。」