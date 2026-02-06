運動雲

轟炸機軍團「再拼一次」　MLB官網點名洋基春訓5大看點

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

MLB官網近日整理紐約洋基春訓「5大觀察主線」，從世界棒球經典賽隊長、陣容同質性疑慮、左右打平衡、牛棚新血競爭到多名傷兵復出進度，一次看懂布朗克斯軍團這個春天的關鍵看點。

一、 「美國隊長」出征經典賽　賈吉：會是很謙卑的經歷

賈吉（Aaron Judge）確定將以美國隊隊長身分參加即將到來的世界棒球經典賽（WBC）。他坦言，披上星條旗肩負領導責任，自己已經做好心理準備。

賈吉說：「我覺得那會是一段相當謙卑的經歷。」他也提到，2023年經典賽話題大爆發，尤其大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）的對決成為經典，而當時賈吉無法參與，這次則期待成為核心焦點之一。

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

接著賈吉表示：「光是跟很多傢伙聊一聊，他們就一直說那種氛圍、那種體驗，完全不是他們以往見過的任何東西；尤其是一些從來沒有經歷過季後賽氛圍的球員，他們會說：這是我打過最棒的棒球。所以，我很期待跟我的隊友一起拚戰，並且在一些高衝擊的關鍵時刻身在其中。」

二、「再拼一次」轟炸機軍團　凱許曼：我不怕用這套陣容去拚

總經理凱許曼（Brian Cashman）在前一個休賽季曾強勢為球隊建隊方針辯護，甚至用「他X的很不錯」回擊質疑；而面對外界擔憂「2026洋基太像2025那支失利隊」，他仍選擇正面迎戰。

▲Brian Cashman。（圖／達志影像／美聯社）

球隊確實延續不少上一季樣貌：例行賽94勝、全大聯盟攻下849分，卻在美聯分區系列賽被多倫多藍鳥淘汰；新舊核心仍在，貝林傑（Cody Bellinger）也直言期待「再跑一次」。

「很顯然，這可能不是每個人想聽到的話，但我真的很愛我們那一組人；我們是一支非常、非常特別的團隊，我們有很棒的化學效應，我覺得除非你人在休息室裡，否則你不可能真正理解那是什麼感覺。」貝林傑近日受訪時提及。

三、左打火力過量疑慮　尋找右打平衡成春訓功課

洋基球場向來有利左打長打，但球團也擔心目前名單「左打太多」；凱許曼甚至直言陣容「毫無疑問」偏左，貝林傑回歸又增添左打，不過他上季對左投OPS高達1.016，仍是特殊型態的火力補強。

現階段右打核心由賈吉與史坦頓（Giancarlo Stanton）撐場，羅薩里奧也是對左投可靠的打者，卡巴列羅（José Caballero）則將在布朗克斯迎來完整球季。

▲史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）

洋基也持續物色更多右打者，包含和葛斯密特（Paul Goldschmidt）重聚可能性，以及葛里楚克（Randal Grichuk）、史萊特（Austin Slater）等人選傳聞。

此外多明奎茲（Jasson Domínguez）對左投的進步會是春訓焦點之一；他生涯對左投僅0.186（118打數22安），因此赴冬季聯盟累積打席與外野守備經驗，力求突破弱點。

四、牛棚末段競爭激烈　凱許曼點名「小狼狗」要搶位

牛棚後段高張力角色預期由貝德納（David Bednar）、多瓦爾（Camilo Doval）與克魯茲（Fernando Cruz）扛起；希爾（Tim Hill）、布萊克本（Paul Blackburn）、亞布洛（Ryan Yarbrough）等人則以一年合約回歸，仍有不少名額開放競爭。

▲拉葛蘭奇（Carlos Lagrange）、右投羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）。（圖／大聯盟官網）

▲Carlos Lagrange。（圖／大聯盟官網）

凱許曼近期特別提到一群「小狼狗」準備在春訓「打開眼界」，包含百大新秀羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）、拉葛朗日（Carlos Lagrange），以及新加入的奇維利（Angel Chivilli）、溫奎斯特（Cade Winquest），還有赫斯（Ben Hess）、漢普頓（Chase Hampton）、康寧漢（Bryce Cunningham）等年輕投手。

凱許曼說：「我們有很多高品質的年輕投手，他們都是高水準、而且會試著把自己推進這個組合之中；這是一個進行中的工程。」

五、傷兵回歸時間表左右戰局　凱許曼談沃爾普：越快越好

洋基相信2026有機會走出與2025不同的結局，其中關鍵之一就是多名主力傷兵歸隊，最受矚目的當然是王牌投手柯爾（Gerrit Cole），他上季未投任何一局，預計5到6月自TJ手術復出。

羅登（Carlos Rodón）春訓期間可望就能進入實戰，但仍需時間堆疊體能，回歸時點可能落在4月下旬到5月上旬；施密特（Clarke Schmidt）則被視為下半季回歸。

野手方面，沃爾普（Anthony Volpe）左肩手術後的回歸同樣被寄予厚望，預計5月左右回到陣中；他在5月3日前OPS為0.786，之後因一次防守動作導致肩傷進入傷兵名單。

凱許曼（Brian Cashman）對此提及：「他人在（坦帕灣）這裡，一如預期的拼命努力，臉上帶著笑容，而且全心投入；我期待他在某個時間點回到游擊位置跟我們會合，越快越好。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

