運動雲

>

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）進入最後一個月倒數階段，各隊備戰節奏逐漸邁向尾聲；美媒《CBSsports》5日撰文戰力分析，中華隊20隊中僅排第18名，被歸類在「只是來參加」，評價直指：這一層級的球隊談不上爭冠競爭力。

本屆WBC分組賽將於3月4日點燃戰火，首戰由澳洲在東京巨蛋對上中華隊；全部20隊預計在3月6日前完成首輪亮相，而冠軍戰將於3月17日在邁阿密登場，完整名單將在明（6日）早上8點透過MLB Network直播公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該份戰力榜將中華隊與捷克、巴西、尼加拉瓜、英國放在同一檔，並用超直接的語氣點出：這5隊「不是認真的冠軍競爭者」，雖然在各自國家推廣棒球值得肯定，但整體天賦仍顯不足。

換句話說，外界對中華隊的期待並非「衝擊冠軍」，甚至連「8強」都不是預設情境，而是更務實地落在分組賽能不能咬住勝場、把晉級希望延續到最後一戰。

值得注意的是，中華隊分組賽開幕戰就要在東京巨蛋面對澳洲，對手被排在第15名，雖然同樣不屬於奪冠熱門，但外媒點名澳洲有狀元新秀領軍、戰力輪廓相對清楚。

反觀中華隊在這份評比中被放到倒數段班，意味著在外界眼中，中華隊這場開門戰不是「能不能贏」的問題，而是「能不能把比賽拉進可控範圍」。

榜單的前段班被美國、日本、多明尼加、委內瑞拉等「超豪華名單」壟斷：美國被形容是史上最強WBC陣容，日本則被看好仍是奪冠大熱門。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

中職第4季換穿猿袍！　桃猿簽下「艾菩樂」拚2026

中職第4季換穿猿袍！　桃猿簽下「艾菩樂」拚2026

中華隊熱身！台日棒球交流賽登場　李聖傑、2PM等5組嘉賓接力演唱

中華隊熱身！台日棒球交流賽登場　李聖傑、2PM等5組嘉賓接力演唱

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

【路過嚇一跳】女偷藏11件衣物！防盜器狂響遭壓制逮捕

熱門新聞

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

2勇士老鷹驚天交易　庫明加走了

3WBC名單中華隊擁史上最多火球男！

4高永表落選WBC！韓媒：對台灣已無效

5CP3三方交易去暴龍　保羅恐遭裁

最新新聞

1美媒狠評中華隊「只是來參加」！

2米蘭冬奧開幕　台灣掌旗官這兩人

3沒大咖了！勇士目標字母哥或無　格林續留

4向下紮根！文大攜治平建構運科

5斗六棒球場免費看味全龍春訓賽

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

【傷口10cm】警頭被砍2大洞ICU觀察中！ 兇嫌「胸口中彈」不治身亡

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

【受傷警第一視角】滿臉血喊沒事！ 路人幫壓制中槍：打到我了啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366