美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）進入最後一個月倒數階段，各隊備戰節奏逐漸邁向尾聲；美媒《CBSsports》5日撰文戰力分析，中華隊20隊中僅排第18名，被歸類在「只是來參加」，評價直指：這一層級的球隊談不上爭冠競爭力。

本屆WBC分組賽將於3月4日點燃戰火，首戰由澳洲在東京巨蛋對上中華隊；全部20隊預計在3月6日前完成首輪亮相，而冠軍戰將於3月17日在邁阿密登場，完整名單將在明（6日）早上8點透過MLB Network直播公布。

該份戰力榜將中華隊與捷克、巴西、尼加拉瓜、英國放在同一檔，並用超直接的語氣點出：這5隊「不是認真的冠軍競爭者」，雖然在各自國家推廣棒球值得肯定，但整體天賦仍顯不足。

換句話說，外界對中華隊的期待並非「衝擊冠軍」，甚至連「8強」都不是預設情境，而是更務實地落在分組賽能不能咬住勝場、把晉級希望延續到最後一戰。

值得注意的是，中華隊分組賽開幕戰就要在東京巨蛋面對澳洲，對手被排在第15名，雖然同樣不屬於奪冠熱門，但外媒點名澳洲有狀元新秀領軍、戰力輪廓相對清楚。

反觀中華隊在這份評比中被放到倒數段班，意味著在外界眼中，中華隊這場開門戰不是「能不能贏」的問題，而是「能不能把比賽拉進可控範圍」。

榜單的前段班被美國、日本、多明尼加、委內瑞拉等「超豪華名單」壟斷：美國被形容是史上最強WBC陣容，日本則被看好仍是奪冠大熱門。