運動雲

>

斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力

▲斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力。（圖／味全龍提供）

▲斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍隊自1月18日開訓以來，已在斗六棒球場展開春訓備戰，為提升實戰狀態並以賽代訓調整陣容，球隊二月份將安排共5場自辦熱身賽，並於斗六棒球場免費開放球迷進場觀賽，同時推出多款限量入場贈品，邀請球迷朋友一同進場感受新球季的熱血氛圍。

球團表示，除開放觀眾席進場的場次外，斗六副棒球場亦為開放場域，球迷可於場邊觀看龍將春訓，近距離為喜愛的球員加油打氣，共同迎接2026賽季到來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力。（圖／味全龍提供）

春訓自辦熱身賽期間，斗六棒球場也將有味全龍商店與餐飲攤位進駐，營業時間為12:00至比賽結束，提供球迷完整的觀賽體驗；同時特別準備多款限量贈品回饋支持的球迷，凡進場即可獲得，數量有限送完為止。

春節前場次（2/12-2/14）將發放「龍將心願斗方」共6款，包含李超、陳子豪、朱育賢、李凱威、陳思仲、劉基鴻款式。

平日場每日限量500份，假日場（2/14）限量1500份，球迷朋友可把握機會進場收藏；春節後場次（2/24、2/26）則推出「球員影像貼紙組」共2款，分別為春訓視覺系列款與人氣球員韓風款，提供球迷收藏。

▲斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力。（圖／味全龍提供）

此外，2/14（六）情人節場次賽後將加碼舉辦球員簽名會，球迷於現場消費滿1,500元即可獲得參加資格，限額60名，讓球迷近距離與球員互動。

賽後也將安排球員於場外發送巧克力，增添節日氣氛；味全龍球團誠摯邀請球迷朋友把握二月春訓自辦熱身賽，一同進場為龍將加油，攜手Run & Roar迎接2026新球季。

味全龍二月自辦熱身賽賽事資訊如下（入場時間12:00、開打時間依實際練習調整）：

2月12日（四）13:00 隊內紅白賽

2月13日（五）13:00 隊內紅白賽（龍TV直播）

2月14日（六）13:00 隊內紅白賽（賽後球員簽名會）

2月24日（二）13:00 隊內紅白賽

2月26日（四）13:00 味全龍 vs LG雙子（龍TV直播）

關鍵字： 味全龍中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

中職第4季換穿猿袍！　桃猿簽下「艾菩樂」拚2026

中職第4季換穿猿袍！　桃猿簽下「艾菩樂」拚2026

中華隊熱身！台日棒球交流賽登場　李聖傑、2PM等5組嘉賓接力演唱

中華隊熱身！台日棒球交流賽登場　李聖傑、2PM等5組嘉賓接力演唱

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

熱門新聞

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

2勇士老鷹驚天交易　庫明加走了

3WBC名單中華隊擁史上最多火球男！

4高永表落選WBC！韓媒：對台灣已無效

5CP3三方交易去暴龍　保羅恐遭裁

最新新聞

1沒大咖了！勇士目標字母哥或無　格林續留

2向下紮根！文大攜治平建構運科

3斗六棒球場免費看味全龍春訓賽

4女團不敵南韓　台灣仍闖亞團8強

5台日棒球交流賽　5組嘉賓接力演唱

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

【傷口10cm】警頭被砍2大洞ICU觀察中！ 兇嫌「胸口中彈」不治身亡

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366