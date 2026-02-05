▲斗六棒球場免費看味全龍春訓賽 情人節加碼簽名會、發巧克力。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍隊自1月18日開訓以來，已在斗六棒球場展開春訓備戰，為提升實戰狀態並以賽代訓調整陣容，球隊二月份將安排共5場自辦熱身賽，並於斗六棒球場免費開放球迷進場觀賽，同時推出多款限量入場贈品，邀請球迷朋友一同進場感受新球季的熱血氛圍。

球團表示，除開放觀眾席進場的場次外，斗六副棒球場亦為開放場域，球迷可於場邊觀看龍將春訓，近距離為喜愛的球員加油打氣，共同迎接2026賽季到來。

春訓自辦熱身賽期間，斗六棒球場也將有味全龍商店與餐飲攤位進駐，營業時間為12:00至比賽結束，提供球迷完整的觀賽體驗；同時特別準備多款限量贈品回饋支持的球迷，凡進場即可獲得，數量有限送完為止。

春節前場次（2/12-2/14）將發放「龍將心願斗方」共6款，包含李超、陳子豪、朱育賢、李凱威、陳思仲、劉基鴻款式。

平日場每日限量500份，假日場（2/14）限量1500份，球迷朋友可把握機會進場收藏；春節後場次（2/24、2/26）則推出「球員影像貼紙組」共2款，分別為春訓視覺系列款與人氣球員韓風款，提供球迷收藏。

此外，2/14（六）情人節場次賽後將加碼舉辦球員簽名會，球迷於現場消費滿1,500元即可獲得參加資格，限額60名，讓球迷近距離與球員互動。

賽後也將安排球員於場外發送巧克力，增添節日氣氛；味全龍球團誠摯邀請球迷朋友把握二月春訓自辦熱身賽，一同進場為龍將加油，攜手Run & Roar迎接2026新球季。

味全龍二月自辦熱身賽賽事資訊如下（入場時間12:00、開打時間依實際練習調整）：



2月12日（四）13:00 隊內紅白賽

2月13日（五）13:00 隊內紅白賽（龍TV直播）

2月14日（六）13:00 隊內紅白賽（賽後球員簽名會）

2月24日（二）13:00 隊內紅白賽

2月26日（四）13:00 味全龍 vs LG雙子（龍TV直播）