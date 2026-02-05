運動雲

台灣女團苦戰不敵南韓　亞團賽仍分組第二闖進8強

▲台灣女雙許雅晴／宋祐媗。（圖／路透）

▲台灣女雙許雅晴／宋祐媗。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲羽球團體錦標賽近日於青島盛大登場，台灣女團今（5）日在小組賽第二戰碰上由世界球后安洗瑩領軍的南韓女團，前三點單打、雙打台灣都落敗，第4點雙打才靠著世界第15的許雅晴／宋祐媗擊敗李瑞珍／李妍雨，辛苦的幫台灣拿下唯一1勝，最終台灣女團以1比4敗給南韓，不過仍能以分組第二晉級8強。

台灣女團這次派出宋祐媗、宋碩芸、邱品蒨、許玟琪、林湘緹、許尹鏸、許雅晴、楊景惇、林芝昀、張淨惠等10位單雙打好手出擊。在亞團賽與新加坡、南韓被分同組，首戰碰上新加坡輕鬆以5比0橫掃對手，加上新加坡也輸給南韓，讓台灣確定提前晉級8強，今天則是要跟強敵南韓爭奪分組第一。

台灣第一點單打由邱品蒨打頭陣，然而面對狀態火燙的世界球后安洗瑩，邱品蒨在苦戰39分鐘後，仍以21比10、21比13敗給安洗瑩，吞下對戰4連敗，南韓也先拔得頭籌。第2點女雙台灣由世界第14的許尹鏸／林芝昀出戰，然而面對新搭檔的南韓組合白荷娜／金慧貞，兩人還是以兩個6比21落敗，也讓南韓以2比0率先聽牌。

第3點則是由女單20名的林湘緹對決南韓二姊金佳恩，過去對金佳恩苦吞2敗，林湘緹開賽強勢很快以21比13先馳得點，未料接下來金佳恩卻展開反撲，以14比21、14比21連下兩城，最終反而逆轉奪勝，也幫助南韓確立分組第一地位。

台灣前3點打完後雖然已經確定只能以分組第2晉級，但依賽制小組賽需打滿5點，最後兩組人馬仍需上陣，第4點女雙許雅晴／宋祐媗搭檔經歷45分鐘激戰，終於成功以21比19、21比19拿下勝利，幫助台灣女團逃過遭橫掃的命運，最後一點單打由女單世排34的宋碩芸出戰，經歷1小時13分鐘苦戰，她仍以18比21、21比17和8比21敗給世排70的朴佳恩，最終台灣女團以1比4吞敗。

