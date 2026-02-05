運動雲

中華隊熱身！台日棒球交流賽登場　李聖傑、2PM等5組嘉賓接力演唱

▲2026台日棒球國際交流賽賽後表演嘉賓雲集。（圖／悍創提供）

▲2026台日棒球國際交流賽賽後表演嘉賓雲集。（圖／悍創提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽將於2026年2月25日至28日在臺北大巨蛋舉行4場賽事，以 賽備戰的形式為台日選手開啟2026棒球賽事，更以熱身賽為中華隊備戰世界棒球經典賽。此次邀請日本職棒2支勁旅前來臺北大巨蛋與台灣選手交流，對戰組合將分別由福岡軟銀鷹隊與中信兄弟棒球隊、福岡軟銀鷹隊與中華隊、北海道日本火腿鬥士隊與中華隊以及北海道日本火腿鬥士隊與味全龍職業棒球隊。

以「成就經典」做為此次2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽的口號，在四天的交流賽事當中特別規劃為期四天的賽後演出企劃，串連不同世代、不同文化背景的音樂能，讓球迷觀眾不僅有觀看比賽， 更能在四天之中留下屬於自己的經典時刻。

賽後演出的首日舞台由亞洲流行音樂代表人物Dara（Sandara Park）登台，以節奏感強烈的音樂演出 將比賽後的高漲情緒延伸成一場完整的舞台體驗，讓第一天的賽事不只留下勝負結果，更留下屬於球場記憶的片段。

第二天賽後表演由華語樂壇情歌天王李聖傑進行演出，讓熟悉的金曲旋律在球場中響起，現場將成為 大型合唱舞台。這一天承接首日累積的情緒溫度，將心動與感動隨著中華隊首場熱身賽事轉化為跨世代的共鳴，也讓球迷觀眾在旋律中找回那些陪伴成長的要時刻。

▲2026台日棒球國際交流賽賽後表演嘉賓雲集。（圖／悍創提供）

第三天進行中華隊第二場熱身賽，也是中華隊出發世界棒球經典賽前在台灣的最後一場賽事，由台灣代表性搖滾樂團滅火器於賽後接力演出，用最貼近土地的聲音，唱出屬於此刻的熱血與信念，讓球場成為情 緒全面釋放的現場，累積最扎實的能將情緒全面推進，用在地的熱血為中華隊應援打氣。

▲2026台日棒球國際交流賽賽後表演嘉賓雲集。（圖／悍創提供）

最終日的賽後演出迎來兩組站上世界舞台的級男團，2PM與MONSTA X將於同一天進行演出，寫下最豐富的壓軸篇章。出道19年的2PM以炙熱的歌舞演出廣受矚目，被譽為獸偶像，此次由團體中的隊長JUN. K與Nichkhun前來演出；同為人氣男團的MONSTA X一直以強烈的舞台表演備受喜愛，由隊長 SHOWNU與門面擔當的HYUNGWON前來參與。不同世代、不同風格的王道演出，在同一天完整呈現，讓球 迷觀眾一次感受兩種截然不同的演出體驗，這次不是取捨，而是加乘，一次將經典完整收藏。

▲2026台日棒球國際交流賽賽後表演嘉賓雲集。（圖／悍創提供）

▲2026台日棒球國際交流賽賽後表演嘉賓雲集。（圖／悍創提供）

成就經典不僅是賽事口號，更是球迷觀眾在2026與台日棒球連結的觀賽旅程，讓我們就一起從賽前的期待、賽後的回味，到最終章的滿載而歸，打造一段收穫感十足且只能在現場完整體驗的四日篇章。

更多賽事相關資訊與活動內容，將陸續公告，敬請期待。本次賽事由緯來電視網轉播，賽事開賣於拓 元售票系統(https://tixcraft.com/activity/detail/26_rfclassic)。

