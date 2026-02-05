文大培育國手向下紮根　攜治平建構球員專屬運科數據紀錄

▲中國文化大學大學端累積多年的運動科學專業導入高中端，與治平高中男籃展開跨校合作，為球員建立「專屬運科數據報告」。（圖／文化大學提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中國文化大學深耕基層運動人才培育，將大學端累積多年的運動科學專業導入高中端，與治平高中男籃展開跨校合作，透過系統化檢測與個別化分析，為每位球員建立「專屬運科數據報告」，協助年輕選手在關鍵成長階段即奠定科學訓練與自我照護的正確基礎，未來更將擴及運動營養與運動教育，打造全方位的選手照顧體系。

中國文化大學體育室在余清芳主任規劃下推動「運科下紮」計畫，將運動科學、運動防護與運動心理等專業導入高中端，參照世大運及職業層級的評估模式，為治平高中男籃球員建立「一人一檔」的運科數據報告，強化選手長期培育與科學化訓練基礎。

余清芳主任認為，運動員的長期養成必須提早介入，不能等到進入大學或職業舞台才開始建立科學化訓練觀念。透過高規格的檢測與分析，選手在升學與競技歷程中，便能持續累積完整而可靠的生理與心理紀錄，為未來銜接更高層級賽事奠定穩固基礎。

此次檢測由文化大學運科團隊吳慧君所長領軍，結合運動能力評估、運動心理諮詢與運動傷害防護等專業師資，從不同面向為球員進行個別化分析，協助提升場上表現穩定度，同時降低運動傷害風險，延續運動生涯。未來將進一步納入運動營養調配與運動教育觀念推廣，針對發育中球員提供更貼近需求的支持，逐步建構完整的選手照顧體系。

治平高中總教練陳俊翰對此次合作表達高度肯定。他表示，中國文化大學將專業運動科學資源導入高中校園，讓球員在日常訓練中同步學習系統化的技術觀念、動作細節與心理調適方式，對長期發展極具助益。此次交流中，共有11位球員在教練團帶領下前往文化大學進行實地學習與檢測，並由頂尖神射手羅興樑教練親自指導實戰技巧，讓學生收穫豐富。

文化大學體育運動健康學院宋玉麒院長也對此計畫表達全力支持。他指出，學院自民國109年整合以來，始終致力於體育科學的系統化發展，此次由余清芳主任發起的基層合作，正是展現文化大學身為體育重鎮、守護選手夢想的堅定承諾。

此次中國文化大學與治平高中的合作，不僅是一場校際交流，更是一項長期培育藍圖的起點。透過運動科學向下紮根，讓年輕選手在成長關鍵期獲得專業支持，也為台灣未來運動人才的養成注入穩健而持續的動能。