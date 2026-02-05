運動雲

井端監督談WBC日本隊投手佈局　首戰山本由伸可能對決中華隊

▲山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、多倫多藍鳥內野手岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸可能對決中華隊？（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

距離世界棒球經典賽（WBC）開打僅剩一個月，日本隊已完成30人名單編制，並將自14日起展開集訓，隨後也將進入實戰調整階段，總教練井端弘和接受前讀賣巨人投手槙原寛己專訪時，特別談到讓山本由伸對戰中華隊的可能性。

談到本次WBC日本隊的投手布局，井端弘和坦言，首戰由山本由伸擔任先發投手「完全有可能」，他特別指出，「第一戰真的非常重要，我自己在當球員時，第一戰吃過不少苦。」

井端弘和也提到，「而且第一戰的對手是我們在12強賽輸過的台灣，如果能拿下那一戰，離美國就會非常近。」

針對「第二先發」的安排，井端弘和表示，可能安排具備大聯盟實戰經驗的菅野智之，「我個人是感受到他的『義氣』，所以刻意推菅野投手，球隊都還沒決定，他就願意出來投，我就想在這裡力挺他。」

▲▼菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

井端弘和進一步點出，菅野智之在適應用球、投球時鐘與PitchCom等制度上，能展現出與其他投手不同的穩定度，也是重要評估之一。

而在牛棚角色方面，伊藤大海獲得高度評價，井端弘和表示，「伊藤在第一年時，我還是教練，他就來參加過奧運，那時候他完全不像一年級投手，在膽識與臨場不怯場這一點上，我就覺得他非常厲害，而之後他的層級又提升了不少。」

井端弘和也透露，教練團並未預設單一固定終結者，而是選進多名在母隊擔任終結或佈局角色的投手，將透過集訓與實戰，觀察誰最能適應比賽用球與節奏，再視狀況進行搭配使用。

在實際調度上，日本隊也不排除採取「先發接力」的方式應戰，井端弘和指出，考量用球數限制，極端情況下，甚至可能出現由三名先發型投手各投約3局完成比賽的配置，以便為後續賽程保留牛棚戰力，同時增加對手打線的適應難度。

整體而言，日本隊的投手規畫並未拘泥於傳統分工，而是強調靈活調度與狀態優先，力求在賽事初期即建立穩定節奏，為衛冕之路奠定基礎。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC中華隊山本由伸

