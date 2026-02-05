涉德撲遭懲處後動向曝　郭俞延「確定入隊」屏東紅尾

▲屏東紅尾成棒隊。（圖／屏東紅尾成棒隊臉書）



記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹去年11月底未將投手郭俞延列在60人名單之內，球團當時強調決定基於戰力評估，如今郭俞延最新動向曝光，屏東紅尾成棒隊4日透過官方社群公告徵選名單，宣布郭俞延等4名選手「確定入隊」，引發外界關注。

郭俞延2025年10月因涉入「線上博弈手遊」（德撲）事件遭聯盟與球團懲處，據當時調查資訊指出，事件源於球員工會與聯盟、球團陸續接獲檢舉，工會完成訪談與調查後，認定泰宇經紀公司負責人林育丞涉及協助球員接觸賭博性質手遊，依規章裁定永久停權並沒收當年度保證金。

風波過幾個月後，屏東紅尾成棒隊粉專以「選手徵選名單公告」發文，宣布4位好手確定入隊，名單中包括郭俞延，另有黃家諾、許健嘉、張宸鋼等人，並以「春季聯賽倒數計時」為貼文主軸，顯示球隊已為新賽季備戰。

屏東紅尾成棒隊為屏東縣政府推動成立的社會甲組棒球隊，2020年年底在籌備近4年、並向地方企業募得首年組隊款項後正式成軍，首任總教練由余進德出任，並聘任蕭任汶、黃龍義共同執教。

郭俞延曾在2022年中職選秀落選，隔年再度參選並獲台鋼第9指名加盟，職棒生涯一軍累計出賽5場、投21.2局，防禦率5.82。