林琨瀚任新竹市副市長坦言「非常Shock」！盼協助改善新竹棒球場

▲職棒名將林琨瀚擔任新竹市副市長。（圖／新竹市政府）

記者王真魚／綜合報導

新竹市政府5日正式宣布，延攬前職棒國手、現任國立清華大學體育室專任副教授暨棒球隊總教練林琨瀚，出任新竹市副市長，成為職棒出身史上第一位擔任副市長的球員。對於這項人事任命，林琨瀚受訪時坦言，接獲徵詢當下「非常 Shock（震驚）」，但最終決定接受挑戰，希望能以棒球人的專業，協助市府完成新竹市立棒球場改善工程。

初聞徵詢感到惶恐 轉念盼以專業回饋城市

[廣告]請繼續往下閱讀...

從校園與球場跨足市府政務體系，林琨瀚不諱言起初相當忐忑。他回憶：「一剛開始市長跟我提說要去接任這個職務的時候，我是非常shock 啦。一方面從來沒有接觸這一區塊的一個經驗，當然會比較惶恐一點。」

不過，經與家人討論後，他選擇接受挑戰，關鍵在於希望能實際解決新竹市民最關注的棒球場問題。林琨瀚表示，「我們比較單純的一個想法，新竹市現在最夯的大概就是棒球場，如果可以站在專業球員的立場，去協助市長把這一塊完成，我想算是一個功德一件。」他直言，接任動機其實很單純。

以安全與觀賽品質為優先 啟用時程仍待上任後掌握

外界關心新竹市立棒球場何時能重新啟用，林琨瀚指出，雖然有聽聞希望7月完成的說法，但實際進度仍須待正式上任、全面了解狀況後才能確認。他強調，球場改善最重要的是安全與品質，「不要因為球場的不完善造成球員受傷，或讓球迷看球不舒服，這些都是必須優先考量的重點，現有該改善的部分，會盡量完成。」

至於場內挖掘出廢棄物等爭議，林琨瀚表示，目前僅透過新聞得知，實際狀況仍有待進入市府團隊後，進一步了解再做判斷。

關注基層斷層 盼增設高中棒球隊留住人才

長期投入基層棒球的林琨瀚，也提出對新竹市棒球人才培育的期待。他指出，新竹市目前國小、國中棒球隊數量不少，但高中端僅有成德高中一隊，容易造成人才外流。

他表示，希望未來能逐步增加高中球隊數量，「至少讓高中端可以多一隊，甚至條件好的話有兩隊。」若能整合學校與市府資源，將有助於留住選手，也能讓家長與球員不必離鄉發展。

3月中旬上任 借調入市府至年底

關於正式上任時間，林琨瀚透露，因3月初仍須帶隊參賽，已與市長高虹安達成共識，預計3月中旬就任。他說：「等我從高雄比賽完回來之後，再正式到市府上班。」

此次以「借調」方式進入市府，任期暫定至今年底。林琨瀚坦言，這是一個需要勇氣的決定，「我也下了很大的決心才走出來。」他表示，希望跳出校園舒適圈，若能為市府與市民多做一點事，「也希望真的可以為新竹市盡一份心力。」

▲ 前職棒國手、清大棒球隊總教練林琨瀚，出任新竹市副市長，盼以專業協助棒球場改善。（圖／資料照）