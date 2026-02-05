沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

▲「字母哥」安戴托昆波是勇士原先的補強目標。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

金州勇士交易方向正式定調，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，勇士在交易截止日前未再鎖定其他明星等級球員，所謂能引發市場震盪的「重量級操作」，僅限於「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），若無法成局，便不再另尋同級替代方案。

查拉尼亞指出，就勇士而言，本次截止日前的「大動作選項」，實際上就是「字母哥或什麼都沒有」，在密爾瓦基公鹿明確拒絕相關提案後，勇士隨即結束對字母哥的追逐。

隨後，勇士完成另一條路線的交易，將庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送至亞特蘭大老鷹，換回波辛基斯（Kristaps Porzingis），此舉也被視為字母哥交易構想的實質終點。

另外，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，目前在勇士內部規畫中，並未打算處理格林（Draymond Green），而是打算將其與波辛基斯搭配成為前場核心組合。

▲格林（中）將續留勇士，與波辛基斯共組前場核心。（圖／達志影像／美聯社）