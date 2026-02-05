運動雲

>

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

▲公鹿安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲「字母哥」安戴托昆波是勇士原先的補強目標。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

金州勇士交易方向正式定調，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，勇士在交易截止日前未再鎖定其他明星等級球員，所謂能引發市場震盪的「重量級操作」，僅限於「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），若無法成局，便不再另尋同級替代方案。

查拉尼亞指出，就勇士而言，本次截止日前的「大動作選項」，實際上就是「字母哥或什麼都沒有」，在密爾瓦基公鹿明確拒絕相關提案後，勇士隨即結束對字母哥的追逐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後，勇士完成另一條路線的交易，將庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送至亞特蘭大老鷹，換回波辛基斯（Kristaps Porzingis），此舉也被視為字母哥交易構想的實質終點。

另外，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，目前在勇士內部規畫中，並未打算處理格林（Draymond Green），而是打算將其與波辛基斯搭配成為前場核心組合。

▲▼勇士格林有信心奪下本季年度最佳防守球員（DPOY）。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林（中）將續留勇士，與波辛基斯共組前場核心。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA金州勇士密爾瓦基公鹿安戴托昆波波辛基斯格林

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

中職第4季換穿猿袍！　桃猿簽下「艾菩樂」拚2026

中職第4季換穿猿袍！　桃猿簽下「艾菩樂」拚2026

中華隊熱身！台日棒球交流賽登場　李聖傑、2PM等5組嘉賓接力演唱

中華隊熱身！台日棒球交流賽登場　李聖傑、2PM等5組嘉賓接力演唱

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

【路過嚇一跳】女偷藏11件衣物！防盜器狂響遭壓制逮捕

熱門新聞

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

2勇士老鷹驚天交易　庫明加走了

3WBC名單中華隊擁史上最多火球男！

4高永表落選WBC！韓媒：對台灣已無效

5CP3三方交易去暴龍　保羅恐遭裁

最新新聞

1沒大咖了！勇士目標字母哥或無　格林續留

2向下紮根！文大攜治平建構運科

3斗六棒球場免費看味全龍春訓賽

4女團不敵南韓　台灣仍闖亞團8強

5台日棒球交流賽　5組嘉賓接力演唱

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

【傷口10cm】警頭被砍2大洞ICU觀察中！ 兇嫌「胸口中彈」不治身亡

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366