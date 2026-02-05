勇士找公鹿交易「字母哥」破局　迅速轉向補進波辛基斯

▲勇士找公鹿交易「字母哥」安戴托昆波破局。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

NBA交易截止日前，金州勇士曾嘗試評估重量級操作，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）披露，勇士今（5）日與密爾瓦基公鹿進行長時間會談後，已被公鹿明確告知不接受「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易提案，勇士隨即中止追逐，轉而推進其他方案。

席格爾指出，在追逐字母哥受阻後，勇士迅速將目光轉向早已評估多時的目標「波神」波辛基斯（Kristaps Porzingis），波辛基斯自2023年起便長期列於勇士雷達名單之中。

隨後《ESPN》證實，勇士與亞特蘭大老鷹達成交易協議，送出前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield），換回明星中鋒波辛基斯，完成一筆2換1交易。

▲勇士送出庫明加、希爾德，從老鷹換回明星中鋒波辛基斯。（圖／翻攝自ESPN）

席格爾補充指出，這筆交易得以迅速成形，與老鷹總管薩雷（Onsi Saleh）與勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）之間的良好互信關係密切相關，此外，庫明加與薩雷之間亦有私交情誼。

合約層面上，波辛基斯目前為到期合約，2026-27賽季年薪約3070萬美元，勇士球團評估，該合約結構將為球隊在休賽季帶來即時薪資彈性，有助於後續操作空間。

席格爾同時確認，勇士將把後衛史賓塞（Pat Spencer）轉為正式合約，完成名單調整。