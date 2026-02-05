運動雲

>

NBA全明星賽名單恐有異動！　艾德華茲、SGA可能「缺席」原因曝

▲艾德華茲完成NBA生涯1萬分里程碑，更是史上第3年輕達成此紀錄好手。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德華茲可能缺席本屆NBA全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

明尼蘇達灰狼一哥艾德華茲（Anthony Edwards）全明星賽出賽狀況出現變數，他今（5）日率領球隊以128比126擊敗多倫多暴龍，賽後坦言，自己目前身體狀況並非百分之百，可能缺席本屆NBA全明星賽。

艾德華茲本季是連續第4年入選明星賽名單，在競爭激烈的西區未能擠進先發後，仍獲得教練團肯定替補入選，不過他在今日賽後受訪時透露，近期累積的疲勞與身體耗損，已讓他重新評估是否出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我現在身體其實滿疲憊的，我可能不會上場。」艾德華茲透過《The Athletic》記者克拉夫琴斯基（Jon Krawczynski）轉述表示，「如果要打，希望那是一場有競爭性的比賽。」

數據顯示，艾德華茲近況出賽負荷偏高，過去10場比賽場均上場時間達37.5分鐘，儘管並未出現重大傷勢，但勢必需在賽季長期布局與短期風險之間謹慎權衡。

另外，雷霆王牌「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）稍早因腹部拉傷，確定將缺席至明星賽之後，同樣無法出賽，意味著明星賽名單可能出現2個空缺。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大已確定缺席本屆NBA全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

近年來明星賽競爭性屢受質疑，如何提升比賽吸引力與參與意願，也成為聯盟必須面對的課題，艾德華茲是否披掛上陣，也成為觀察本屆明星賽的焦點之一。

關鍵字： NBA明尼蘇達灰狼艾德華茲明星賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

中職第4季換穿猿袍！　桃猿簽下「艾菩樂」拚2026

中職第4季換穿猿袍！　桃猿簽下「艾菩樂」拚2026

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

日本史上最強打線成形！大谷翔平領軍 16人累計1813轟

日本史上最強打線成形！大谷翔平領軍 16人累計1813轟

【路過嚇一跳】女偷藏11件衣物！防盜器狂響遭壓制逮捕

熱門新聞

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

史上最多火球男！WBC中華隊投手群150+成標配　 30人名單預測

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

2勇士老鷹驚天交易　庫明加走了

3CP3三方交易去暴龍　保羅恐遭裁

4高永表落選WBC！韓媒：對台灣已無效

5林來瘋重現　林書豪入選NBA名人賽

最新新聞

1前統一獅楊竣翔轉戰兒童棒球

2郭俞延涉德撲遭懲處後動向曝

3林琨瀚任副市長很Shock！曝首要任務

4勇士交易字母哥破局　轉向補進波神

5黃蜂交易！現金換回「生涯最爛」瓊斯

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

【傷口10cm】警頭被砍2大洞ICU觀察中！ 兇嫌「胸口中彈」不治身亡

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366