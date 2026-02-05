NBA全明星賽名單恐有異動！　艾德華茲、SGA可能「缺席」原因曝

▲艾德華茲可能缺席本屆NBA全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

明尼蘇達灰狼一哥艾德華茲（Anthony Edwards）全明星賽出賽狀況出現變數，他今（5）日率領球隊以128比126擊敗多倫多暴龍，賽後坦言，自己目前身體狀況並非百分之百，可能缺席本屆NBA全明星賽。

艾德華茲本季是連續第4年入選明星賽名單，在競爭激烈的西區未能擠進先發後，仍獲得教練團肯定替補入選，不過他在今日賽後受訪時透露，近期累積的疲勞與身體耗損，已讓他重新評估是否出賽。

「我現在身體其實滿疲憊的，我可能不會上場。」艾德華茲透過《The Athletic》記者克拉夫琴斯基（Jon Krawczynski）轉述表示，「如果要打，希望那是一場有競爭性的比賽。」

數據顯示，艾德華茲近況出賽負荷偏高，過去10場比賽場均上場時間達37.5分鐘，儘管並未出現重大傷勢，但勢必需在賽季長期布局與短期風險之間謹慎權衡。

另外，雷霆王牌「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）稍早因腹部拉傷，確定將缺席至明星賽之後，同樣無法出賽，意味著明星賽名單可能出現2個空缺。

▲「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大已確定缺席本屆NBA全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

近年來明星賽競爭性屢受質疑，如何提升比賽吸引力與參與意願，也成為聯盟必須面對的課題，艾德華茲是否披掛上陣，也成為觀察本屆明星賽的焦點之一。