快訊／勇士、老鷹驚天2換1！庫明加、希爾德被送去亞特蘭大換回波神

▲勇士已正式與老鷹達成協議，送出前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield），並從老鷹隊換回明星中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）。（圖／翻攝自ESPN）

記者蔡厚瑄／綜合報導

根據《ESPN》報導，金州勇士已正式與亞特蘭大老鷹達成協議，將送出前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield），並從老鷹換回明星中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）。



庫明加本季因與總教練科爾（Steve Kerr）的戰術理念產生摩擦，跌出輪替名單，他也在今年1月15日正式提出交易申請，勇士球團藉此機會徹補進夢寐以求的長人戰力。

現年30歲、身高 221 公分的波辛基斯，本季在老鷹場均貢獻 17.1分、5.1籃板，他的加入將立即補強勇士隊最薄弱的禁區防護，且其具備「空間拉伸」特性的外線投射能力，這意味著勇士將在進攻端創造出更多層次的空間，並在防守端建立起屏障。

對於亞特蘭大老鷹隊而言，在送走當家球星楊恩（Trae Young）後，邁入深度重建期，獲得23歲、天賦上限極高的側翼庫明加，也符合球隊的重建時間線。此外神射手希爾德（Buddy Hield）的加入也能即時填補外線火力缺口。