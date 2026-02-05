黃蜂交易市場動作頻頻！現金換回「生涯數據最爛」瓊斯

▲本季多項數據創新低的瓊斯被交易至黃蜂。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

交易截止日前，夏洛特黃蜂持續在市場上操作，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，黃蜂自奧蘭多魔術交易回後衛瓊斯（Tyus Jones）與兩枚次輪選秀權，僅付出現金補償。

瓊斯上季以底薪合約加盟鳳凰城太陽，期盼競逐冠軍舞台；本季則以1年700萬美元轉戰魔術，不過，瓊斯在奧蘭多的適應狀況並不理想，整體表現出現明顯下滑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

數據顯示，瓊斯本季場均僅貢獻3分、1.1籃板、2.4助攻，投籃命中率34.2%、三分命中率29.4%，多項數據皆創下生涯新低。魔術在薪資結構壓力升高的情況下，最終選擇以清理薪資為主軸，將瓊斯與選秀權一併送出。

至於黃蜂方面，這筆交易被視為典型的「吃合約換資產」操作，以目前陣容配置來看，瓊斯的出賽順位可能落在博爾（LaMelo Ball）與新同學懷特（Coby White）之後，且後場尚有曼恩（Tre Mann）與詹姆斯（Sion James）可供輪替，黃蜂可能評估後續買斷瓊斯合約，讓其另尋下家。

整體而言，黃蜂在不影響長期薪資彈性的前提下，再度透過交易換取選秀資產，為未來操作保留空間；瓊斯則將面臨生涯另一個關鍵轉折點，後續動向仍有待觀察。