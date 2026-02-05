退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音、說有人討厭代表被重視

▲台灣退役網球名將詹詠然出席書展分享會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣網球名將詹詠然在職業生涯中面對不少公眾評價與爭議，5日她在正式結束職業選手生涯後首度公開露面，在書展見面會上被問到網路上的負面聲音。對此，詹詠然很釋然，但也認為這些聲音背後其實代表了大家的關注度。

對於公眾評論，她也表達尊重，並呼籲大家在了解事情全貌前能更理性的看待，「我本人並不會對於我不了解的事情去做評論，所以我對大家有自己的想法跟發言權，我也都是表達尊重。」

「不過這樣也代表很多的聲音都是來自大家的關注度跟重視，」詹詠然說道。她認為對於運動員來說，不管是被討厭還是被喜歡都是很習慣的狀態，「每一場比賽對面站的就是對手跟全場觀眾，妳永遠至少都會有一半的人是不喜歡妳的。這也提醒我們要怎麼樣專注在自己該專注的事情上。」

而詹詠然妹妹詹皓晴日前有在社群媒體強硬回擊酸民，對此，詹詠然則表示「我覺得皓晴本來就應該有自己的想法，我們一直都是彼此互相支持、互相陪伴，我希望大家可以理性的去看待這些事情。」

至於「國手」身分背後的壓力，詹詠然說對我來講，能夠披上國家隊戰袍一直都是非常非常榮幸的事情，「這是我從小除了想當世界第一，也想要披上中華隊戰袍的夢想，「代表國家出戰，我當然希望每次都有最好的表現，但我們也都很清楚，並不是每一天都可以是一百分的，狀態有時只能及格，所以只要上場都很努力去調適自己的狀態。」

對於年輕的選手們，她也以「欲戴皇冠、必承其重」來勉勵，「但這也是人生中非常重要的一刻，透過這過程你會學習到很多，對自己有進一步的了解。」