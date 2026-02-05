運動雲

新竹市宣布延攬林琨瀚任副市長　首位「棒球背景」副市長引熱議

▲新竹市政府宣布延攬林琨瀚出任新竹市副市長。（圖／新竹市政府）

▲新竹市政府宣布延攬林琨瀚出任新竹市副市長。（圖／新竹市政府）

記者胡冠辰／綜合報導

新竹市政府今（5日）宣布延攬前職棒國手、現任國立清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚出任新竹市副市長；林琨瀚將成為新竹市首位擁有棒球背景的副市長，盼為市政注入不同以往的專業視角。

市府說明，此次布局將借重林副市長深厚的體育專業、嚴謹的學術根底，以及長期投入新竹基層運動的經驗，期待在「科技首都」的城市定位上，導入更多「運動活力」與「科學治理」思維，並進一步強化新竹市在「國手培育」面向的優勢。

高虹安市長表示，林琨瀚副市長在球場上以「穩定、細膩」的守備素養著稱，這種追求精確、韌性十足的特質，正是市政管理所需的關鍵力量。

林副市長在清華大學累積豐富的學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，定能協助市府推動各項重大建設；高市長強調，未來將特別借重其長才，優化體育設施、提升市民運動風氣，並落實全齡健康生活計畫。

高市長進一步指出，新竹市近年透過「基層運動選手訓練站」持續扎根，整體成果已在各項評比中獲得肯定，並二度蟬聯《遠見雜誌》運動城市排行榜一般縣市組冠軍。

她表示，此次延攬林琨瀚副市長，正是希望結合其運動科學與訓練實務專長，讓新竹基層選手獲得更精準、更具科學實據的訓練資源，提升人才培育的效率與品質。

對於接任新職，林琨瀚副市長表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力；「我將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進。」

林副市長提到，未來除了全面協助高市長推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。

市府也補充林琨瀚的運動資歷指出，林副市長球員時期是台灣棒球史上具代表性的內野手之一，曾多次披上中華隊戰袍，並在1992年巴塞隆納奧運會奪下銀牌。

進入職棒後，他先後效力三商虎與誠泰太陽隊，長期以精湛守備與穩定打擊表現站穩一軍，也多次獲得金手套獎與最佳九人肯定。

市府強調，期待他在運動場域累積的訓練、管理與領導經驗，未來能在市政治理上轉化為推動建設與公共服務的動能。

關鍵字： 新竹市政府、棒球、前職棒國手、國立清華大學、林琨瀚

