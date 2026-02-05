卡洛爾、史金斯、哈波全表態！MLB球星盼戰2028奧運　直言層級高於WBC

▲史庫柏。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

隨著洛杉磯即將主辦2028年夏季奧運，棒球回歸奧運舞台的討論再度升溫，根據外媒報導，美國職棒大聯盟、球員工會與奧運相關主辦單位，已就允許現役MLB球員於2028年7月代表國家出賽一事展開討論，相關決定最快可能於今年內拍板。

目前仍有多項細節待釐清，其中以賽程安排最為關鍵，不過，一旦制度層面獲得解決，聯盟內部普遍認為，球員參與意願將相當踴躍。《波士頓環球報》訪問多名美國球星時，得到的回應幾乎一致「只要制度可行，都希望站上奧運舞台」。

底特律老虎王牌投手、兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）直言，能參加奧運將是無上的榮耀，「光是穿上寫著『USA』的球衣、拿到一面獎牌，用應有的方式代表國家，並為身為美國人感到驕傲，這真的很酷。」

他也坦言，若奧運期間必須暫停例行賽，對未參賽球員而言並不理想，但仍認為這將是向全球展示棒球的絕佳舞台。

匹茲堡海盜強投史金斯（Paul Skenes）同樣展現高度興趣，這位在大聯盟完整賽季首年便拿下國聯賽揚獎的年輕王牌表示，「那可是奧運，如果實際上可行，而且很多球員都願意參加，那就值得一試。」

費城費城人強打哈波（Bryce Harper）則從更宏觀的角度看待此事，他指出，WBC已證明「最強對最強」的國際賽事能帶來巨大熱度，而奧運的影響力層級更高。

哈波表示，「我們希望讓棒球在全球舞台持續成長，像大谷翔平這樣的球員已經幫了大忙，若能在洛杉磯、由多個國家共同參與，對透過奧運推廣棒球到全世界，意義重大。」

事實上，下個月登場的世界棒球經典賽（WBC），美國隊名單已星光熠熠，包含由史肯斯與史庫柏領軍的先發輪值，也再次印證頂級球星參與國際賽的吸引力，不過，多名球員仍不約而同指出，奧運的層級與象徵性，仍高於任何其他賽事。

亞利桑那響尾蛇外野手卡洛爾（Corbin Carroll）直言，「沒有任何賽事能比奧運更盛大，這就是它和WBC的差別。」他也表示，若有機會站上奧運舞台，將視為棒球選手生涯中最重要的榮耀之一。