練到心跳破200邊哭邊跑！詹詠然書展分享職業網球選手辛酸

▲台灣退役網球名將詹詠然出席書展分享會。（圖／記者蔡厚瑄攝，下同）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣網球名將詹詠然上個月21日正式宣布退役，5日藉由台北國際書展的機會與台灣球迷見面。詹詠然表示，雖然正式的退休儀式是在澳洲舉行，但能回到家鄉透過新書分享會與大家小聊，是個非常難得的機會。她特別提到，這本其實在 2020年 11月就已出版的著作，記錄了許多「大家不認識的詹詠然」。

「書裡面應該大部分都是大家不認識的詹詠然，」詹詠然說道，「我覺得我的書並不是很專注在只講網球這件事情，更多的是在分享一些我透過網球所經歷的人生，還有一些小故事跟當中的收穫，我想就算不是運動員，也能看得懂。」

詹詠然透露，出書是她從小到大的夢想，希望在有影響力時分享成長筆記，她感性表示，這本書是在疫情期間彙整完成，如今在退役之際重新與讀者回顧，也象徵著她準備好要整理狀態，開啟人生的新篇章。

「在準備的時候就覺得這是夢想成真的一個很棒的紀錄！」詹詠然表示，當時在出書準備期間非常趕，在很有限的時間內誕生了這本書，「雖然內容本來就有，但還有很多編輯、照片需要準備，整個過程學到非常多，跟打球完全不一樣。」

而在見面會上，詹詠然也分享了職業選手鮮為人知的訓練強度，自曝曾為了追求極致表現，將身體推向極限。她形容職業網球是「間歇性運動」，為了適應發球時速170公里的衝擊，平時訓練就必須維持極高心跳。

「我曾經訓練過超過200的心跳，然後是邊哭邊跑的，邊練、邊練折返跑的。光聽到200應該就覺得很恐怖，我也覺得很恐怖，但這是我走過來的一些歷程，想要跟大家分享。」

詹詠然表示，這本書集結了她從青少年時期到職業賽場的25個小故事，雖然過程充滿艱辛，但她希望傳達給大眾的精神，就是即使沒有運動底子，也能從中獲得跨越困難的力量。