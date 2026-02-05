韓國隊WBC噩耗！文東珠「肩膀痛」投球中斷　入選30人恐有變數

▲文東珠。（圖／記者林敬旻攝）

WBC韓國隊傳出不利消息，韓華鷹22歲強投文東珠在春訓時右肩出現疼痛，已暫時中斷投球訓練，球團目前持續觀察其身體狀況，尚未安排進一步醫院檢查，但此一突發狀況，已讓即將開打的WBC賽事蒙上變數。

根據韓媒《SPOTV NEWS》報導，文東珠原本春訓調整進度順利，1日曾以速球為主進行牛棚投球，單次完成22球，並規畫在休息數日後逐步增加投球量。

然而，4日在進行牛棚投球前的暖身階段，文東柱感到右肩不適，隨即決定中止投球，轉為觀察狀況，韓華球團表示，將一邊確認身體反應，一邊彈性調整訓練行程，若疼痛持續，後續不排除安排醫療檢查。

球團初步評估，文東珠的狀況暫不屬於結構性重大傷勢，否則將會立即前往醫院檢查，現階段仍難以判斷是否影響例行賽開季，若只是略過一個輪值，理論上仍有機會在調整後回到正常節奏。

值得注意的是，類似傷況去年也曾出現，文東珠在前一季春訓期間同樣因肩膀不適曾中斷牛棚投球，導致開季準備進度落後，直到例行賽開打後才逐步拉升投球數與比賽節奏，今年是否為相同狀況，仍有待觀察。

韓華鷹總教練金敬文對此也展現高度謹慎態度，強調文東珠是球隊不可或缺的先發戰力，將以「不躁進」為原則管理其身體狀況，確保能在例行賽期間健康站上投手丘。

相較於球季漫長、尚有調整空間的母隊，WBC賽事的時間表則顯得更加緊迫，韓國隊預計於2月中旬集訓，並在3月初直接投入WBC比賽，文東珠是否能在短時間內恢復至可實戰狀態，將直接影響投手調度。

本屆WBC，韓國與日本、捷克、澳洲及台灣同組，取分關鍵被普遍認為在與台灣之戰，文東珠過去曾在亞運對中華隊投出6局7K無失分好投，加上其球威條件，被視為可能在關鍵戰役中，於65球限制內扛下先發或第二任投手重任。

然而，若肩傷狀況未能及時排除，韓國隊勢必需同步評估替代方案，在極可能已將包含文東珠在內的最終30人名單提交的狀態下，突如其來的變數，勢必讓韓國隊陷入深層煩惱。

未來一周，文東珠的恢復進度，恐將不僅牽動韓華鷹的春訓安排，也成為整個韓國職棒與國家隊高度關注的焦點。