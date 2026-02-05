洋基讓渡撿走23歲外野手費南德茲　名字音近「Yankee」超有梗

▲Yanquiel Fernández。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊今（5日）透過讓渡名單從科羅拉多洛磯撿走23歲外野手費南德茲（Yanquiel Fernández），由於他名字「Yanquiel」音近「Yankee」，也讓這筆補強話題性十足。

費南德茲在2025年完成大聯盟初登場，他代表洛磯出賽52場繳出打擊率2成25、5支二壘安打、4支全壘打、11分打點與8次保送；守備方面他主要鎮守右外野（19場出賽16場先發）。

除了大聯盟出賽外，他上季也待在3A出賽64場，繳出打擊三圍.284/.347/.502的火力線，累計14支二壘安打與13轟，另有39分打點與23次保送。

值得一提的是，費南德茲在2024年被評為洛磯農場第3號新秀，具備中長程的先發潛力；回顧他在洛磯體系5個小聯盟球季（2021至2025年）的累計成績，一共出賽469場，累計.279/.336/.478打擊三圍，附帶77支全壘打與338分打點。

費南德茲為古巴人，2019年7月12日以非選秀自由球員身分與洛磯簽約。不過洛磯在2026年1月28日將他指定讓渡（DFA），最終由洋基透過讓渡程序將其納入麾下；條紋軍為了替40人名單騰出空間，已將右投哈默爾（Dom Hamel）指定讓渡。