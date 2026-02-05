獨行俠送走戴維斯　後場核心厄文仍獲保留、無意出清

▲獨行俠無意交易厄文。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠出清戴維斯（Anthony Davis）後，下一步動向引發外界關注，特別是後場核心厄文（Kyrie Irving）是否可能成為下一個調整對象。不過，根據獨行俠隨隊記者克拉克（Christian Clark）披露，球團目前並未計畫在交易截止日前送走厄文。

克拉克指出，獨行俠下季將圍繞新生代核心弗拉格（Cooper Flagg）持續推進重建工程，而厄文並不在交易名單之列。

他特別點出，獨行俠下個賽季能以弗拉格、厄文、里夫利二世（Dereck Lively II）、克里斯蒂（Max Christie）、馬歇爾（Naji Marshall），以及6月選秀會首輪補進的新戰力，組成核心陣容。

同時克拉克也強調，這套核心班底在年齡結構與薪資配置上相對健康，不至於因高齡或高薪合約而壓縮操作空間，有助於球隊長期圍繞弗拉格進行建隊規畫。

稍早《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，獨行俠與華盛頓巫師完成一筆牽涉8名球員的大型交易，將戴維斯送往巫師，換回米德爾頓（Khris Middleton）、A.J. 強森（AJ Johnson）、布蘭納姆（Malaki Branham）、巴格利三世（Marvin Bagley III），並一併取得兩枚首輪選秀權與三枚次輪選秀權。消息曝光後，一併引發厄文去留的討論。

這筆交易象徵獨行俠正式啟動資產重整與世代交替，未來是否持續調整陣容，仍須觀察交易截止日前的最終發展，不過至少在現階段，厄文仍被球團視為可與新核心共存的重要拼圖。