好壞！推擠巫師「吉祥物」　湖人海耶斯遭禁賽一場

Jaxson Hayes shoved Wizards mascot, G-Wiz, in pre-game introductions



Hayes has been suspended for one game, per @ShamsCharania pic.twitter.com/x4xz2Ndw2I — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2026

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

NBA今（5）日宣布，洛杉磯湖人中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）因在賽前介紹時推擠華盛頓巫師吉祥物，遭聯盟處以禁賽一場處分。

聯盟說明，該起事件發生於上周湖人作客巫師，賽前介紹過程中，海耶斯與巫師吉祥物「G-Wiz」發生肢體接觸，進而出現推擠動作，所幸G-Wiz並未因此受傷。

該場比賽最終由湖人以142比111大勝巫師，海耶斯上陣13分鐘，砍下13分、3籃板；他本季場均可貢獻6.4分、3.8籃板，並已獲選參加本季NBA灌籃大賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依照賽程安排，湖人明（6）日將於主場迎戰費城七六人，海耶斯確定因禁賽無法出賽，聯盟後續是否就相關行為提出進一步規範，仍有待觀察。

▲海耶斯推擠吉祥物遭禁賽。（圖／達志影像／美聯社）