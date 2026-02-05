快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

運動雲

記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟自由市場傳重磅消息！根據ESPN名記帕桑（Jeff Passan）報導，休士頓太空人當家左投瓦德茲（Framber Valdez）已在5日與底特律老虎達成協議，簽下3年總值1.15億美元的大約，預計將成為老虎先發輪值的重要拼圖。

32歲的瓦德茲2025年投192局、防禦率3.66；他自2020年成為太空人固定輪值成員後，連續6季防禦率介於2.82到3.66之間，且投球局數長期維持高檔。

報導指出，他自2020年至今累積投出973局，在同期間聯盟投手中排名第5，耐投度與穩定性皆是其最大招牌。

投球型態方面，瓦德茲雖屬強投，但並非以超高三振量著稱，他主要仰賴威力十足的伸卡球製造大量滾地球與雙殺機會；需要決勝三振時，則以大幅度曲球製造揮空，形成「滾地球＋關鍵三振」的組合拳。

生涯成就上，瓦德茲曾2度入選明星賽，並有3次賽揚獎票選前10名的資歷；他也在太空人拿下2022年世界大賽冠軍的征途中扮演關鍵角色，該年季後賽他4場先發繳出1.44防禦率，25局送出33次三振，堪稱一路封王的重要功臣之一。

