高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

韓國媒體《Spochoo》撰文報導，隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）名單即將公布，長年被視為國家隊王牌的側投投手高永表，確定無緣入選。這項決定不僅是人選更替，也被解讀為韓國棒球正式告別過往「側投對中華台北」的傳統戰術思維。

韓媒指出，韓國隊在沒有側投投手的情況下出戰國際賽相當罕見。過去在國際賽場，韓國隊面對日本多半安排左投先發，對台灣則慣例派出側投或「潛水艇」投手，這套策略一度被視為制勝公式，「過去力量有餘但完成度不足的中華隊打者，往往難以掌握潛水艇投手的變化節奏。」

然而，韓媒也點出，近年來這套模式已逐漸失去效果，隨著台灣旅美球員增加、整體打擊水準顯著提升，面對側投或潛水艇投手，「中華隊已不再像過去那樣明顯懼怕側投或潛水艇投手」，過去的戰術優勢正在消失。

報導進一步回顧，上屆世界12強賽，韓國隊曾在對中華台北之戰的先發人選上，在火球型投手郭彬與側投王牌高永表之間反覆討論，最終仍選擇沿用「對中華台北就用側投」的既定思維，但結果不如預期。高永表該役僅投2局就失6分退場，成為敗戰投手，也被韓媒形容為「過度依賴經驗法則、忽視數據分析」的象徵性案例。

KBO本屆對名單採取高度保密，外界難以掌握完整內容，但一名熟悉代表隊內情的棒球人士透露：「在上月27日召開的最終會議中，是否要選進高永表曾引發長時間的激烈討論。」另一名了解當時情況的相關人士也表示，「支持高永表入選的聲音並不少，討論持續了很久，但最終仍決定選擇其他投手。」

高永表是KBO最具代表性的側投先發王牌。自2014年以KT創隊成員身分出道以來，已連續11年效力同一球隊。自2017年站穩一軍全職先發後，每年投滿140局以上，成為KT先發輪值的中流砥柱。2021至2023年連續3個賽季投滿160局以上並拿下雙位數勝投，2025賽季也以11勝8敗、防禦率3.30展現王牌身手。

特別是在自動好壞球判定系統（ABS）導入後，眾多側投投手接連失去競爭力的情況下，高永表仍能穩住表現，守住自己的位置。他的國際賽經驗也相當豐富，曾接連參加2021年東京奧運、2023年WBC以及2024年世界12強賽。 韓媒認為，

高永表此次落選，象徵韓國代表隊投手策略全面轉向「速度與球威優先」。教練團更傾向選用能投出150公里以上速球的火球型投手，以因應國際賽日益激烈的打擊環境，也宣告「側投對中華隊」的傳統戰術正式退場。

