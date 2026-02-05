運動雲

>

高永表落選WBC！韓媒：側投對中華隊已無效

▲▼世界12強棒球賽韓國隊高永表 。（圖／中華棒協提供）

▲韓國隊高永表 。（圖／中華棒協提供

記者王真魚／綜合報導

韓國媒體《Spochoo》撰文報導，隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）名單即將公布，長年被視為國家隊王牌的側投投手高永表，確定無緣入選。這項決定不僅是人選更替，也被解讀為韓國棒球正式告別過往「側投對中華台北」的傳統戰術思維。

韓媒指出，韓國隊在沒有側投投手的情況下出戰國際賽相當罕見。過去在國際賽場，韓國隊面對日本多半安排左投先發，對台灣則慣例派出側投或「潛水艇」投手，這套策略一度被視為制勝公式，「過去力量有餘但完成度不足的中華隊打者，往往難以掌握潛水艇投手的變化節奏。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，韓媒也點出，近年來這套模式已逐漸失去效果，隨著台灣旅美球員增加、整體打擊水準顯著提升，面對側投或潛水艇投手，「中華隊已不再像過去那樣明顯懼怕側投或潛水艇投手」，過去的戰術優勢正在消失。

報導進一步回顧，上屆世界12強賽，韓國隊曾在對中華台北之戰的先發人選上，在火球型投手郭彬與側投王牌高永表之間反覆討論，最終仍選擇沿用「對中華台北就用側投」的既定思維，但結果不如預期。高永表該役僅投2局就失6分退場，成為敗戰投手，也被韓媒形容為「過度依賴經驗法則、忽視數據分析」的象徵性案例。

KBO本屆對名單採取高度保密，外界難以掌握完整內容，但一名熟悉代表隊內情的棒球人士透露：「在上月27日召開的最終會議中，是否要選進高永表曾引發長時間的激烈討論。」另一名了解當時情況的相關人士也表示，「支持高永表入選的聲音並不少，討論持續了很久，但最終仍決定選擇其他投手。」

高永表是KBO最具代表性的側投先發王牌。自2014年以KT創隊成員身分出道以來，已連續11年效力同一球隊。自2017年站穩一軍全職先發後，每年投滿140局以上，成為KT先發輪值的中流砥柱。2021至2023年連續3個賽季投滿160局以上並拿下雙位數勝投，2025賽季也以11勝8敗、防禦率3.30展現王牌身手。

特別是在自動好壞球判定系統（ABS）導入後，眾多側投投手接連失去競爭力的情況下，高永表仍能穩住表現，守住自己的位置。他的國際賽經驗也相當豐富，曾接連參加2021年東京奧運、2023年WBC以及2024年世界12強賽。 韓媒認為，

高永表此次落選，象徵韓國代表隊投手策略全面轉向「速度與球威優先」。教練團更傾向選用能投出150公里以上速球的火球型投手，以因應國際賽日益激烈的打擊環境，也宣告「側投對中華隊」的傳統戰術正式退場。

▲▼柳志炫擔任韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

▲柳志炫韓國總教練。（圖／截自KBO官方粉絲團）

關鍵字： 韓國棒球高永表2026WBC側投戰術國家隊2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

日本史上最強打線成形！大谷翔平領軍 16人累計1813轟

日本史上最強打線成形！大谷翔平領軍 16人累計1813轟

大谷不投WBC背後關鍵曝光　美媒揭保險風險：受傷恐賠2.8億美元

大谷不投WBC背後關鍵曝光　美媒揭保險風險：受傷恐賠2.8億美元

WBC「東京台灣之夜」爆超賣　主辦方深夜致歉

WBC「東京台灣之夜」爆超賣　主辦方深夜致歉

快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

快訊／太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎　與史庫柏組最強雙左投

快訊／夜王盧峻翔發出旅外宣言？　喊話想挑戰日本職籃

快訊／夜王盧峻翔發出旅外宣言？　喊話想挑戰日本職籃

新庄剛志提出「跑壘改善」方案　請求日職12球團效法

新庄剛志提出「跑壘改善」方案　請求日職12球團效法

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

熱門新聞

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

日本史上最強打線成形！大谷翔平領軍 16人累計1813轟

大谷不投WBC背後關鍵曝光　美媒揭保險風險：受傷恐賠2.8億美元

WBC「東京台灣之夜」爆超賣　主辦方深夜致歉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

2CP3三方交易去暴龍　保羅恐遭裁

3林來瘋重現　林書豪入選NBA名人賽

41813轟夢幻打線！日本隊史上最豪華

5投手大谷風險太高　WBC受傷恐賠近3億

最新新聞

1WBC名單中華隊擁史上最多火球男！

2高永表落選WBC！韓媒：對台灣已無效

3太空人瓦德茲3年1.15億美元轉戰老虎

4李灝宇第4度大聯盟春訓

5WBC荷蘭隊出狀況！前金鶯內野手遭逮捕

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

【傷口10cm】警頭被砍2大洞ICU觀察中！ 兇嫌「胸口中彈」不治身亡

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366