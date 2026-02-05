WBC中華隊30人名單明揭曉　「史上最豪華火球陣」成最大亮點

▲徐若熙。（圖／截自福岡軟銀鷹官方IG）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人正選名單已完成繳交、6日揭曉。從目前集訓走向與投手輪廓來看，中華隊最大亮點正是這次將組出史上最豪華的「火球陣」，先發、後援都能穩定站上150公里，甚至有158等級坐鎮，成為本屆中華隊最受矚目的王牌武器。

在教練團規劃可能攜帶15至16名投手的前提下，本屆中華隊這一批投手戰力不只速度驚人，更重要的是型態齊全：先發端有能拉長局數的強投，後援端則有高壓制力、能用球速直接壓過去的火球臂，正好對應WBC限球規範下「分段式完成比賽」的需求。

以目前的集訓名單來看，投手群一字排開都能飆出150公里以上火球，其中軟銀徐若熙具備最快158公里的硬實力，定位上被視為先發端的重要選項；後援防線則有同樣能飆到158公里的曾峻岳壓陣，一旦進入短局數對決，火球優勢有機會直接改變比賽節奏，旅外體系的張弘稜也被外界點名擁有98英里（約158公里）等級球威。

▲古林睿煬。（圖／截自北海道日本火腿鬥士官方IG）



此外，古林睿煬與孫易磊都曾投出157公里，屬於能在國際賽舞台用球速強勢對決的火球手；而鄭浩均、莊陳仲敖等投手最快可到156公里，其餘多名投手落在154公里上下，形成先發與後援都能快速接力的配置輪廓。

名單中最受討論的左投之一就是陳冠宇。牛棚投手教練王建民4日受訪曾透露，陳冠宇當天已首次進行「站立式牛棚練投」，仍在調整階段，但看起來「慢慢進入狀況」，沒有落後太多。

陳冠宇雖然年長，但他這兩年狀態明顯回春，2025隨樂天桃猿奪冠賽季，繳出個人生涯最佳的1.69防禦率，在WBC這種短期賽事裡，左投的稀缺性、經驗值與臨場解題能力，往往不只看球速，更看能不能在關鍵一兩個出局數把危機踩住。

中華隊WBC「推測名單」

投手（16人）

林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、賴胤豪、胡智爲、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、徐若熙

捕手（3人）

吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏

內野手（7人）

鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathon Long）、李灝宇

外野手（4人）

陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）