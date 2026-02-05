WBC荷蘭隊恐少一人！前金鶯內野手史庫柏涉非法持武遭逮捕

▲荷蘭隊J.史庫柏Jonathan Schoop曾隨隊來台打經典賽。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

曾效力巴爾的摩金鶯等 4 支大聯盟球隊的內野手史庫柏（Jonathan Schoop），近日傳出涉及司法案件，恐將影響其世界棒球經典賽（WBC）出賽計畫。根據當地媒體《heavy.》報導，史庫柏因 1 月下旬在庫拉索涉嫌非法持有武器遭到逮捕，原本預計代表荷蘭出戰 3 月登場的WBC，如今極可能缺席。

史庫柏目前仍在警方拘留之中。荷蘭媒體《NOS》進一步說明，警方於 1 月 29 日針對非法武器持有案件展開調查，對島內多處住宅進行搜索，合計逮捕 9 人，並在行動中查獲多把槍枝、彈藥及其他相關物品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史庫柏的大聯盟生涯長達 11 個球季，曾效力 金鶯 等隊，累計出賽 1188 場，敲出 174 支全壘打、貢獻 544 分打點，打擊率 2 成 54。2023 年效力底特律老虎，2024 年起則轉戰墨西哥聯盟等海外賽事。

他曾代表荷蘭出戰 2013、2017 與 2023 年 WBC，亦參與多項國際賽事，是陣中經驗豐富的老將之一。

荷蘭國家隊尚未正式公布最終名單（預計明日公布），但史庫柏出戰 3 月 WBC 的可能性已大幅降低，若最終確定缺席本屆賽事，對荷蘭隊戰力勢必造成影響。